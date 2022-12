È solamente il primo di due giorni ricchi di annunci per Oppo, ma INNO DAY 2022 si è già rivelato un evento estremamente interessante per gli appassionati di tecnologia. Oltre agli annunci relativi alla salute ed al suono, l’azienda ha svelato anche la seconda generazione di occhiali intelligenti. Questo è tutto ciò che sappiamo di Oppo Air Glass 2!

Solamente un anno fa, Oppo annunciava al mondo di aver realizzato i suoi primi occhiali dedicati alla aR (realtà assistita), successivamente resi disponibili all’acquisto per i consumatori finali anche se solamente in Cina.

A differenza di quello che ci si sarebbe potuti aspettare, però, tali “occhiali” smart non erano dei veri e propri occhiali in tutto e per tutto. Gli Oppo Air Glass di prima generazione erano più un accessorio aggiuntivo da collegare ai propri occhiali tradizionali.

Gli Oppo Air Glass di prima generazione da noi provati al MWC 2022 di Barcellona

Oppo Air Glass 2 sono un prodotto completamente diverso. I nuovi smart glass del marchio cinese sono in tutto e per tutto degli occhiali completi che integrano tutta l’avanzata tecnologia sviluppata internamente da Oppo.

Gli occhiali dal design robusto ma allo stesso tempo leggero (pesano solamente 38g), dispongono ora di un proiettore per la visualizzazione delle informazioni principali su entrambe le lenti. A proposito di lenti, l’azienda afferma di aver sviluppato e utilizzato la prima lente a guida d’onda diffrattiva SRG al mondo.

“Questa lente supporterà la correzione della vista e un’ulteriore personalizzazione, rendendo questo dispositivo quasi indistinguibile dai normali occhiali” scrive nel comunicato stampa.

Come il modello che li ha preceduti, gli Oppo Air Glass 2 saranno in grado di effettuare telefonate e traduzioni in tempo reale, accedere a strumenti di navigazione, convertire la voce in testo per le persone con problemi di udito e fornire molte altre esperienze intelligenti.

“I nuovi occhiali […]” continua il brand “hanno lo scopo di dimostrare le infinite possibilità di interazione uomo-macchina e di mostrare l’esplorazione tecnologica di OPPO nelle sue quattro Smart Initiatives“.

Ancora non sappiamo quale sia il prezzo o la disponibilità di questo nuovo accessorio futuristico, tuttavia immaginiamo che come per il modello di prima generazione si tratti di un dispositivo per ora ancora limitato al solo mercato cinese.