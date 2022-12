In occasione Oppo INNO DAY 2022, la nota azienda cinese ha mostrato in anteprima un dispositivo pensato per la salute di tutta la famiglia.

OHealth H1, questo il nome del nuovo prodotto di casa Oppo, è stata una delle grandi novità presentate nel corso dell’edizione 2022 della kermesse nata per essere “teatro” di importanti annunci al pubblico e di “relazione” tra l’azienda e i suoi consumatori.

Quest’anno come centro dello show, e filo conduttore dello stesso, abbiamo il tema ”Empowering a Better Future”: potenziare un futuro migliore. E per farlo Oppo ha posto l’accento sulla volontà di sviluppare nuove tecnologie in quattro settori chiave: smart entertainment, smart productivity, smart health e smart learning, tutto nell’ottica di offrire più innovazione e costruire un futuro inclusivo e più positivo per tutti.

Ed è proprio nell’ottica di una salute “smart” che Oppo ha concepito OHealth H1, il dispositivo per la salute e il benessere familiare, che permette di avere a portata di mano, e utilizzare facilmente, tutta una serie di monitoraggi di triage quotidiano. OHealth H1 combina infatti, in un unico dispositivo, sei funzioni di monitoraggio destinate all’uso familiare, tra cui la misurazione dell’ossigeno nel sangue, l’ECG, l’auscultazione di cuore e polmoni, la frequenza cardiaca, la temperatura corporea e il monitoraggio del sonno.

Grazie a sensori e ad algoritmi di alta precisione, OHealth H1 aiuterà gli utenti a prendersi cura della salute di tutta la famiglia. A differenza del design industriale delle apparecchiature tradizionali, OHealth H1 è un dispositivo superleggero che pesa solo 95g, presenta bordi arrotondati e un design ovale concentrico. Ciò consente agli utenti di portarlo facilmente con sé ovunque, aiutandoli a integrare le misurazioni dei propri parametri vitali in modo regolare, nella loro routine quotidiana. OHealth H1 rappresenta l’ambizione di Oppo di aprire un canale per un benessere migliore, offrendo soluzioni smart, professionali e convenienti a utenti, ospedali e cliniche.

OHealth H1 sembrerebbe avere tutte le qualità per diventare un ottimo alleato per la salute di tutti i giorni: pur non sostituendosi al medico, o al ricorso a visite specialistiche, permetterà di monitorare in modo rapido e immediato alcuni dei parametri più utilizzati. Al momento in cui scriviamo non è ancora noto quando OHealth H1 verrà lanciato sul mercato né quale sarà il prezzo di vendita consigliato.