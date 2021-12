Oppo Find N, il primo pieghevole del brand vi farà innamorare (video)

Dopo Samsung e Huawei, anche Oppo è lieta di annunciare al pubblico l’uscita del suo primo pieghevole. Il nuovo nato si chiama Oppo Find N e vedrà la luce ufficialmente il 15 dicembre alle 16 ora locale. Per quel giorno è previsto l’Oppo INNO Day, evento annuale in cui vengono svelate al pubblico le novità principali del brand.

Ebbene, il protagonista di quest’anno sarà lui: Oppo Find N, il foldable con cui Oppo si prepara a fare concorrenza a Samsung Galaxy Z Fold3 e Huawei Mate XS. Il design del dispositivo, svelato in anteprima in un video e – prima ancora – da alcuni leaks risalenti alla fine di novembre, stupisce e allo stesso tempo incanta.

Partiamo considerando le dimensioni, che a detta del CPO (Chief Product Officer) di Oppo Pete Lau sono “quelle giuste” per un foldable. Oppo Find N, in particolare, è studiato per essere più maneggevole dei suoi competitor e per garantire una minore usura della cerniera, un elemento a cui gli ingegneri hanno dedicato la maggior parte del loro lavoro. Il display frontale è molto esteso (le cornici sono sottilissime), e lo stesso si può dire anche del secondo schermo “interno”, con gli angoli stondati.

Secondo le indiscrezioni, il display più grande dovrebbe essere di tipo OLED LTPO con refresh rate di 120Hz; quello più piccolo, invece, avrà un refresh rate di 60Hz. La fotocamera frontale, da 32MP, sarà collocata in un foro nell’angolo. Il modulo fotocamera posteriore comprenderà tre obiettivi di cui un Sony IMX766 da 50 MP, un Sony IMX481 da 16 MP e un Samsung S3k3M5 da 13 MP.

Il processore dovrebbe essere uno Snapdragon 888, mentre la memoria RAM dovrebbe essere da 12GB per un massimo di 512GB di storage. La batteria, da 4.500mAh, dovrebbe supportare la ricarica rapida da 65W. Quanto al sistema operativo, è logico pensare che troverà posto la ColorOS 12 basato su Android 12.

Il progetto per la realizzazione di Oppo Find N è stato delineato per la prima volta nel 2018, quindi quasi 4 anni fa. Rispetto al ritardo accumulato, Pete Lau sostiene che sia meglio “lanciare un prodotto in un secondo momento quando è pronto per offrire un’ottima esperienza utente invece di correre semplicemente per stare al passo con le tendenze”. Di seguito la presentazione in video del nuovo Oppo Find N.