Oppo: auricolari in omaggio con l’acquisto di uno smartphone

Oppo ha appena annunciato che, acquistando uno tra gli smartphone presenti in una specifica lista, sarà possibile ricevere in omaggio degli auricolari true wireless. Gli utenti potranno effettuare l’acquisto anche su Amazon e approfittare ugualmente della promozione speciale.

I modelli compatibili con questa interessante iniziativa sono Oppo Find X2 Pro, Find X2 Neo o Find X2 Lite, tre smartphone di ottima qualità e perfetti per un po’ tutti gli utenti. La promozione è valida fino al 30 giugno 2020. Come è possibile leggere nella pagina ufficiale su Amazon.it, il regalo varia in base al modello acquistato: con Find X2 Pro o Find X2 Neo si avrà diritto a ricevere gratuitamente Oppo Enco Free (che su Amazon costano circa 169 euro); con Find X2 Lite otterrete Oppo W31 (che su Amazon costano circa 99 euro).

Per ottenere il regalo sarà sufficiente acquistare uno degli smartphone compatibili, attendere l’e-mail di conferma, recarsi nel sito web dedicato, inserire i dati richiesti (fattura, IMEI, importo e data) e attendere. In poco tempo, l’utente riceverà un’e-mail di conferma. Gli smartphone sono acquistabili direttamente su Amazon:

Find X2 Lite è lo smartphone di fascia media con ottime specifiche tecniche;

è lo smartphone di con ottime specifiche tecniche; Find X2 Neo , con Snapdragon 765G, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è un prodotto che si colloca in uno scalino superiore;

, con Snapdragon 765G, 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è un prodotto che si colloca in uno scalino superiore; Find X2 Pro, con Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è uno dei top di gamma più interessanti degli ultimi mesi.

Abbiamo parlato degli auricolari W31 (disponibile su Amazon) ed Enco Free (disponibile su Amazon) in un articolo dedicato.