Non solo Black Friday: Oppo dà ufficialmente il via alla Black Week, una settimana di sconti imperdibili sui prodotti di tutto l’ecosistema in vendita su Oppo Store e Amazon. Le promozioni saranno attive dal 21 novembre, fino a lunedì prossimo, 28 novembre. Tanti i dispositivi disponibili a un prezzo stracciato, dagli ultimi smartphone delle serie Find e Reno al nuovo Oppo Pad Air, senza dimenticare i device audio e wearable più all’avanguardia come il Watch Free e gli auricolari Enco X2.

Smartphone

Per quanto riguarda gli smartphone della serie Find, segnaliamo le seguenti offerte:

Oppo Find X5 Lite (colorazioni Starry Black e Startrails Blue) | 349,99 euro ( 499,99 euro ) – Oppo Store – Amazon

( ) – Oppo Store – Amazon Oppo Find X5 | 549,99 euro ( 999,99 euro ) – Oppo Store – Amazon

( ) – Oppo Store – Amazon Oppo Find X5 Pro | 949,99 euro ( 1.299,99 euro ) – Oppo Store – Amazon

I Find sono smartphone flagship pensati per i fotoamatori, che pretendono di realizzare scatti al top anche con poca luce. Anche i Reno hanno una spiccata vocazione “fotografica”, in particolare il Reno7, con la sua cam anteriore sviluppata da Sony in collaborazione con Oppo.

Questi gli smartphone Reno oggetto della promozione:

Oppo Reno8 (colorazioni Shimmer Gold e Shimmer Black) | 499,99 euro ( 599,99 euro ) – Oppo Store – Amazon con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale

( ) – Oppo Store – Amazon con rispetto a quella legale Oppo Reno8 Pro (colorazioni Glazed Black e Glazed Green) | 729,99 euro ( 799,99 euro ) – Oppo Store – Amazon con 6 mesi aggiuntivi di garanzia rispetto a quella legale

( ) – Oppo Store – Amazon con rispetto a quella legale Oppo Reno7 | 249,99 euro ( 329,99 euro ) – Oppo Store – Amazon

( ) – Oppo Store – Amazon Oppo Reno6 Pro | 549,99 euro ( 799,99 euro ) – Oppo Store – Amazon

Ma la promo coinvolge anche numerosi device della Serie A, già nota per la sua caratteristica di “budget killer”. Date un’occhiata, ad esempio, al prezzo di Oppo A76 in colorazione Glowing Black che scende da 249,99 euro a 159,99 euro (Oppo Store – Amazon).

Wearable & audio

Se volete fare un regalino tech a una persona speciale, potete orientarvi sull’acquisto di uno dei prodotti wearable o audio targati Oppo, dispositivi pensati per semplificare le attività quotidiane o addirittura migliorare lo stile di vita. Uno dei device più validi in questo senso è Oppo Watch Free, lo smartwatch in grado di monitorare e analizzare il sonno in ogni sua fase. In occasione della Black Week, lo trovate scontato a 79,99 euro contro gli originari 99,99 euro (Oppo Store – Amazon).

Sono tre, invece, le proposte per quanto riguarda gli auricolari, che riportiamo di seguito:

Gli Enco X2 – auricolari top di Oppo – sono consigliati a chi cerca un’esperienza audio da studio di registrazione, mentre gli Enco Air2 sono perfetti per chi – pur avendo un budget ristretto – non vuole rinunciare a un’esperienza audio di qualità. La terza è la soluzione entry-level del brand, consigliata a chi mette al primo posto la convenienza.

Tablet

Segnaliamo infine la possibilità di acquistare Oppo Pad Air (Oppo Store – Amazon), il primo tablet di Oppo, a soli 229,99 euro contro gli originari 299,99 euro per la versione da 64GB.

Come detto in premessa, per approfittare di queste e di molte altre offerte è sufficiente visitare l’Oppo Store oppure Amazon.it ed effettuare un acquisto entro il 28 novembre.