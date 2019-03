OPPO: ecco una foto con zoom 10x. Scatterà davvero così bene?

Ice Universe ha pubblicato una foto scattata da un presunto Oppo Reno che mostra le potenzialità del nuovo zoom loseless 10x.

Durante il Mobile World Congress di Barcellona, OPPO ha ufficializzato la sua nuova tecnologia fotografica in ambito smartphone: lo zoom loseless 10x che include una struttura a tripla fotocamera. Nei giorni scorsi, lo stesso Brian Shen – Vice Presidente dell’azienda – ci ha mostrato le potenzialità della nuova tecnologia pubblicando delle foto. Oggi, ne compare un’altra scattata da un presunto OPPO Reno pubblicata da Ice Universe.

Reno, infatti, è la nuova serie annunciata pochi giorni fa dell’azienda cinese e dovrebbe essere il primo top di gamma a integrare lo zoom 10x. Prima di analizzare le immagini – che potete vedere all’interno dell’articolo – analizziamo la configurazione della tripla fotocamera che dovrebbe essere in grado di offrire un alto livello di stabilizzazione per scatti di elevata qualità.

Photo by OPPO 10X hybrid optical zoom smartphone. It is a telescope. pic.twitter.com/KemhG4jvze — Ice universe (@UniverseIce) March 20, 2019

Abbiamo un sensore principale Sony IMX586 da 48MP con apertura f/1.8, un secondo grandangolare da 8MP con apertura f/2.2 e un teleobiettivo da 13MP con apertura f/3.0. La lunghezza focale è rispettivamente di 24 mm, 16 mm e 159 mm. OPPO si avvale, inoltre, della stabilizzazione ottica dell’immagine per la fotocamera principale e per il teleobiettivo.

Come si può vedere dalle immagini, c’è una prima foto scattata in lontananza e una seconda in cui viene effettuato lo zoom sull’edificio che era sullo sfondo. È sorprendente notare la mancanza di perdita di dettaglio nello scatto ricavato con lo zoom 10x. La qualità è notevole e se fosse davvero così potrebbe apportare netti miglioramenti sulle fotocamere degli smartphone.

Allo stato attuale, però, è difficile capire se siano state scattate davvero con uno smartphone o meno. Per questo, ci riserviamo di ritornare sull’argomento quando avremo la possibilità di provarla sul campo. Tuttavia, il nuovo zoom loseless 10x dovrebbe fare il suo debutto il 10 Aprile, giorno in cui probabilmente Oppo presenterà il primo smartphone della linea Reno.