Nel versus di quest’oggi andiamo a confrontare le caratteristiche tecniche di due dispositivi pieghevoli a conchiglia. Da un lato abbiamo Oppo Find N2 Flip, sicuramente la scelta più costosa con a bordo Android 13 e famoso per la sua nuova cerniera in grado di tollerare oltre 400.000 cicli di apertura e chiusura, dall’altro lato abbiamo Huawei P50 Pocket, la scelta con a bordo Harmony OS (in Europa EMUI), dalle caratteristiche leggermente meno pompate, ma dal prezzo piuttosto interessante per chi cerca un dispositivo pieghevole e vuole restare sotto la soglia dei 1.000 euro.

Vi ricordiamo che questo articolo non ha lo scopo di decretare un vincitore tra i due dispositivi, dal momento che hanno caratteristiche diverse tra loro e si posizionano su due diverse fasce di prezzo. Come è ormai consuetudine, quindi, cercheremo di fare chiarezza evidenziando le differenze tecniche tra i due prodotti, in modo da aiutarvi a valutarli in base alle vostre personali esigenze ai fini dell’acquisto. Detto ciò, andiamo subito ad analizzarli insieme!

Differenze estetiche

Dal punto di vista estetico la principale differenza che risalta a un primo sguardo, è data dal display esterno. Huawei P50 Pocket è dotato di un piccolissimo display sferico posto sotto al comparto fotografico, dalle ristrette funzionalità rispetto all’ampio display di Oppo Find N2 Flip. Anche il comparto di fotocamere posteriori è posizionato in modo diverso. Nel caso di Huawei P50 Pocket, questo è raggruppato all’interno di un cerchio nell’angolo superiore del dispositivo di fianco al mini-display anch’esso di forma circolare, per mantenere una certa omogeneità con il design delle camere. Per quanto riguarda l’Oppo, invece, le due fotocamere posteriori sono semplicemente incolonnate una di seguito all’altra.

Parlando di dimensioni, da chiuso Oppo Find N2 Flip misura 85,5 x 75,2 x 16mm, mentre Huawei P50 Pocket misura 87,3 x 75,5 x 15,2mm. Da aperti i due dispositivi misurano rispettivamente 166,2 x 75,2 x 7,5mm e 170 x 75,5 x 7,2mm. Le differenze, da quel che vediamo, non sono così marcate e il peso si attesta per entrambi intorno ai 190g.

Per quanto riguarda il display, Oppo find N2 Flip ne monta uno principale da 6,8 pollici, Foldable LTPO AMOLED, 120Hz con refresh rate variabile che passa da 60Hz a 120Hz nella modalità dinamica, e una risoluzione di 1080 x 2520 pixel. Huawei P50 Pocket, monta invece un display da 6,9 pollici Foldable OLED, 1B colors, 120Hz, e ha una risoluzione di 1188 x 2790 pixel. Entrambi i dispositivi sono accompagnati da un display secondario posteriore più piccolo che nel caso di Oppo è di 3,26 pollici, con una risoluzione di 382 x 720 pixel, mentre nel caso di Huawei P50 Pocket è di 1,04 pollici con una risoluzione di 340 x 340 pixel.

Qualcomm vs MediaTek

Per quanto riguarda il cuore pulsante dei due dispositivi, abbiamo sostanziali differenze prestazionali, con un netto vantaggio da parte del dispositivo Oppo. Oppo Find N2 Flip, monta al suo interno il più recente processore MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) composto da 1 core da 3,20GHz Cortex-X2 + 3 core da 2,85GHz Cortex-A710 + 4 core da 1,80GHz Cortex-A510, mentre Huawei P50 Pocket, monta un processore Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) composto da 1 core da 2,84GHz Cortex-X1 + 3 core da 2,42GHz Cortex-A78 e 4 core da 1,80GHz Cortex-A55. Da notare che il dispositivo Huawei, supporta unicamente le reti LTE/4G ed è privo di supporto alle reti 5G a differenza dello smartphone Oppo.

Riguardo al comparto grafico, visti i SoC di riferimento, i due dispositivi dispongono rispettivamente di una GPU Mali-G710 MC10 nel caso del dispositivo Oppo, e di una Adreno 660 nel caso di Huawei P50 Pocket. Se siete in cerca di un dispositivo per giocare, sicuramente la scelta migliore è rappresentata dallo smartphone di Oppo, ma nel complesso anche Huawei P50 Pocket si difende bene, nonostante abbia delle caratteristiche nettamente inferiori dal punto di vista prestazionale.

Parlando di memoria, Oppo Find N2 Flip dispone di 8GB o 12GB di RAM nei modelli da 256GB di memoria interna, mentre è possibile arrivare fino a 16GB di RAM sul modello da 512GB di memoria interna. Huawei P50 Pocket, offre la possibilità di scegliere 8GB o 12GB di RAM per entrambi i formati da 256GB e 512GB di memoria interna. Nel caso del dispositivo Huawei, è presente la possibilità di espandere la memoria con una microSD tramite lo slot dedicato.

Oppo Find N2 Flip Huawei P50 Pocket Dimensioni e peso Unfolded: 166,2 x 75,2 x 7,5mm Folded: 85,5 x 75,2 x 16mm 191 g Unfolded: 170 x 75,5 x 7,2 mm Folded: 87,3 x 75,5 x 15,2 mm 190 g Display 6,8″, Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) 3,26″, AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 6,9″, Foldable OLED, 1B colors, 120Hz 1,04″, OLED, 340 x 340 pixels, 328 ppi CPU MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) Octa-core (1x 3,20GHz Cortex-X2 + 3x 2,85GHz Cortex-A710 + 4x 1,80GHz Cortex-A510) Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) Octa-core (1x 2,84GHz Cortex-X1 + 3x 2,42GHz Cortex-A78 + 4x 1,80 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G710 MC10 Adreno 660 Memoria 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM Espandibile con microSD Batteria e ricarica Li-Po 4.300 mAh 44W wired, 50% in 23 min (advertised)

Reverse wired Li-Po 4.000 mAh 40W wired

5W reverse wired Fotocamera Fotocamera posteriore: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF

8 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide) Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, AF Fotocamera posteriore: 40 MP, f/1.8, (wide), PDAF, Laser AF

13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), AF

32 MP, f/1.8, (wide), 1/3.14″, 0.7µm, AF Fotocamera frontale: 10.7 MP f/2.2 (ultrawide) Video 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps Software di sistema Android 13, ColorOS 13 EMUI 12

Oppo Find N2 Flip, dispone di una batteria da 4.300 mAh, con una ricarica da 44W in grado di caricare al 50% il dispositivo in 23 minuti circa. Il suo rivale Huawei P50 Pocket monta invece una batteria da 4.000 mAh con una ricarica da 40W. Entrambi i dispositivi riescono a garantire ampia autonomia che copre tutta la giornata.

Fotocamere a confronto

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Oppo fa affidamento alla sua collaborazione con Hasselblad, per garantire meccanismi di elaborazione software in grado di restituire ottimi scatti. Sul retro, lo smartphone Oppo ha due sensori da 50MP e 8MP con delle focali da f/1.8 + f/2.2, mentre Huawei P50 Pocket ha 3 sensori da 40MP, 13MP e 32MP con delle focali rispettivamente di f/1.8 + f/2.2 + f/1.8, gestite dal sistema Huawei XD Fusion Pro, in grado di restituire ottime immagini, grazie anche al sensore Ultra Spectrum e a un sensore multispettro a 10 canali. Per gli amanti dei selfie, il dispositivo Oppo è dotato di una fotocamera frontale da 32MP con una focale da f/2.4, mentre Huawei P50 Pocket dispone di un sensore da 10.7 MP con una focale da f/2.2. Indipendentemente da quale sarà la vostra scelta, in ambito fotografico non rimarrete delusi complessivamente da nessuno dei due.

Prezzi

Per quanto riguarda i prezzi, la differenza tra i due dispositivi è notevole. Su Amazon, troviamo Oppo Find N2 Flip a 1.199,99 euro nella versione da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, mentre Huawei P50 Pocket, viene proposto con uno sconto del 10% a 699,99 euro nella versione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Se siete alla ricerca di un foldable a conchiglia e non volete spendere molto, Huawei P50 Pocket è una scelta a dir poco obbligatoria, vista l’enorme differenza di prezzo, di contro, se cercate l’ultimo top di gamma disponibile con qualche chicca in più, e il supporto al 5G, Oppo Find N2 Flip ha tutto ciò di cui avete bisogno. Sotto vi laciamo i link alle offerte citate.