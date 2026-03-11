Avatar di Ospite SSD Chief #475 0
ok ma il prezzo? perché di solito su questi foldable ci si mette le mani in tasca in modo piuttosto deciso e non ne parla nessuno
La cerniera con quella roba del fotopolimero e laser e UV sembra quasi fantascienza, però ammetto che se davvero funziona e la piega si vede a malapena sarebbe un bel passo avanti. ho sempre odiato quella riga in mezzo allo schermo sui pieghevoli che usi, ti ci cade sempre l'occhio
blossom orange.. finalmente qualcosa che non sia il solito grigio o nero
aspettiamo il 17 marzo e vediamo se quello che hanno mostrato a Barcellona corrisponde davvero al prodotto che arriverà nelle mani delle persone. quante volte abbiamo visto demo perfette agli eventi e poi la realtà era un'altra cosa.. la cautela non è mai troppa con questi lanci
