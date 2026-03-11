Negli scorsi giorni mi è capitato di toccare con mano il tanto chiacchierato Oppo Find N6 durante un incontro riservato organizzato da Oppo nel corso del Mobile World Congress 2026 di Barcellona. Lo smartphone si avvicina ormai al debutto ufficiale e, da quello che ho potuto vedere dal vivo, è chiaro che il produttore vuole puntare forte su un aspetto in particolare: la piega del display.

Già verso la fine di febbraio avevo intravisto un paio di scatti trapelati online che lasciavano intuire un miglioramento piuttosto evidente rispetto alla generazione precedente, ma poter osservare il dispositivo dal vivo è tutta un’altra storia. In quell’immagine la piega sembrava molto meno marcata, quasi difficile da notare, ma con una singola foto è sempre complicato capire quanto il risultato sia reale e quanto dipenda da luce, angolazione o riflessi.

Durante l’evento, invece, ho avuto modo di guardare il telefono da diverse posizioni e in condizioni di illuminazione differenti, e questo mi ha permesso di farmi un’idea decisamente più concreta.

Chi ha avuto modo di usare smartphone foldable lo sa bene: basta inclinare lo schermo di pochi gradi o cambiare la luce per far sparire quasi del tutto la piega, oppure per renderla improvvisamente molto più evidente. Proprio per questo motivo ero molto curioso di vedere il dispositivo e devo dire che l’impressione che ho avuto osservandolo da vicino è stata molto positiva.

Guardando il pannello interno con attenzione, la sensazione è che Oppo abbia davvero lavorato parecchio su questo aspetto. La piega non è completamente assente, cosa che sarebbe difficile da realizzare con la tecnologia attuale, ma appare praticamente invisibile rispetto a quella che siamo abituati a vedere sulla maggior parte dei foldable.

In alcune angolazioni si nota appena, in altre compare solo quando la luce colpisce lo schermo in modo diretto, e in generale l’impressione è che durante l’uso normale risulti molto meno invasiva, sia al tatto che alla vista, rispetto al passato.

Durante la presentazione ho avuto modo di approfondire anche il lavoro fatto sulla nuova cerniera Titanium Flexion di seconda generazione, uno degli elementi più interessanti del dispositivo. Oppo ha spiegato che per ridurre al minimo la piega dello schermo è stato necessario ripensare completamente la struttura interna, introducendo un processo di stampa liquida 3D unico nel settore.

In pratica ogni componente della cerniera viene prima scansionato con laser ad altissima precisione, poi livellato tramite micro-gocce di fotopolimero applicate con stampa 3D e infine solidificate con luce UV, così da eliminare le imperfezioni microscopiche che normalmente rendono visibile la piega nei pieghevoli. Il risultato è una superficie molto più uniforme, con una variazione di altezza ridotta drasticamente rispetto agli standard tradizionali, condizione che permette di ottenere quello che l’azienda definisce effetto “Zero-Feel Crease”.

A questo si aggiunge una nuova architettura con piegatura a goccia più ampia, un perno di supporto ridisegnato e una piastra in fibra di carbonio più resistente, soluzioni che servono non solo a rendere lo schermo più piatto all’inizio, ma anche a mantenerlo tale nel tempo. Per evitare che con l’uso prolungato si formi la classica piega più marcata, Oppo ha introdotto anche il nuovo Auto-Smoothing Flex Glass, un vetro flessibile più spesso e più elastico rispetto all’UTG tradizionale, capace di recuperare meglio la forma originale e di contrastare la deformazione dopo migliaia di aperture e chiusure.

Naturalmente, finché non avrò modo di provarlo per più tempo nell’uso quotidiano, resta sempre un minimo di cautela nel giudizio, ma poterlo osservare da vicino, aprirlo e chiuderlo più volte, poter mettere le mani addirittura su un sample piegato oltre un milione di volte e guardare il display da diverse prospettive è già sufficiente per capire che Oppo ha davvero lavorato a fontdo sul design per rendere il Find N6 praticamente privo di piega.

Oltre alla questione della piega, durante l’evento ho potuto osservare anche il design generale del dispositivo, e devo dire che dal vivo rende molto più che in foto. L’unità mostrata era nella colorazione chiamata Stellar Titanium, una finitura che dà al telefono un aspetto molto elegante e quasi tecnico, con un look decisamente premium. È una di quelle tonalità che sotto le luci della fiera risaltano parecchio, soprattutto su un pieghevole, dove materiali e costruzione fanno davvero la differenza.

Questa non sarà l’unica variante disponibile. Oltre al grigio titanio verrà rilasciata anche una versione arancione, chiamata Blossom Orange, pensata per chi vuole qualcosa di più caratteristico e che ho potuto armeggiare per capire al meglio come si comporta lo smartphone in termini di ergonomia, e una classica nera per chi preferisce uno stile più sobrio.

Osservando il telefono da vicino, la sensazione generale è che Oppo sta lavorando per rifinire proprio tutti quei dettagli che, fin dall’inizio, hanno fatto percepire i foldable come dispositivi che impongono ancora dei compromessi rispetto agli smartphone tradizionali e in linea di massima siamo di fronte a un incredibile salto in avanti rispetto al precedente Oppo Find N5.

Con Find N6 la piega è stata ridotta in modo significativo, e per quanto possa trattarsi di uno di quei miglioramenti che non fanno scalpore come una scheda tecnica altisonante, cambiano la percezione del prodotto ogni volta che lo si utilizza.

Il debutto ufficiale del dispositivo è previsto per il 17 marzo, data in cui verranno svelate tutte le specifiche tecniche e potremo capire quanto quello che ho visto a Barcellona corrisponda al prodotto finale. Personalmente sono molto curioso di provarlo con più calma, perché è proprio con accorgimenti come quelli implementati da Oppo che si gioca il futuro degli smartphone pieghevoli.