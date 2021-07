OPPO Find X2: 19GB di RAM grazie all’aggiornamento

OPPO Find X2 è uno smartphone del 2020 particolarmente apprezzato dagli utenti, successore di quel Find X di prima generazione che ha segnato la svolta per l’azienda cinese in occidente.

Il supporto agli aggiornamenti per il prodotto è ovviamente ancora attivo e oggi ha ricevuto, oltre alle nuove patch di sicurezza mensili, una funzione inedita che prende il nome di RAM+ (RAM Expansion).

Avevamo già parlato e spiegato una funzione analoga in un precedente articolo. In quell’occasione avevamo riferito come Xiaomi stesse eseguendo dei test per portarla, dopo una fase di beta testing, sui suoi smartphone.

Grazie ad OPPO oggi possiamo dare un’occhiata di come l’azienda l’ha implementata in maniera ufficiale. Molto semplicemente, attraverso un menù dedicato, si può selezionare un taglio di RAM virtuale da aggiungere a quella fisica già presente. Questo può avvenire a patto che ci sia abbastanza memoria di archiviazione all’interno dello smartphone con tagli a scelta tra 3, 5 e 7 GB di RAM. In quest’ultimo caso, prendendo Find X2 come riferimento, si potrà arrivare ad un massimo di 19GB.

Dopo aver selezionato la funzione e riavviato lo smartphone, nelle info di sistema di fianco alla RAM comparirà il taglio scelto, atto ad indicare che quella è la memoria virtuale che verrà usata in caso quella fisica si esaurisse. Oltre ad OPPO e Xiaomi, anche VIVO ha già implementato tale funzione.

Infine, la RAM+ (così come la chiama OPPO) verrà utilizzata solo ed esclusivamente se quella reale di sistema arriverà a saturarsi. Su uno smartphone con 12GB questo probabilmente non capiterà mai, mentre su altri smartphone con meno RAM la funzione tornerà sicuramente utile. In particolare con prodotti che possiedono memorie veloci come le UFS 3.1, scattanti in fase di lettura e scrittura.