OPPO Find X2 Pro potrebbe essere un nuovo dispositivo con un display eccezionale

OPPO Find X2, in arrivo durante il primo semestre del 2020, potrebbe essere accompagnato da una variante “Pro”. A rafforzare questa ipotesi è stato un brevetto NBTC. Alcune indiscrezioni precedenti ci avevano rivelato che il top di gamma avrebbe accolto il co-processore M1, che consentirebbe di risparmiare energia, e che avrebbe avuto un ottimo display.

Sul sito tailandese NBTC è apparso una certificazione che ha introdotto la possibilità di vedere ben due dispositivi: OPPO Find X2 (riconosciuto dal codice CPH2023) e OPPO Find X2 Pro (CPH2025). Brian Shen, il vice presidente della società, pochi giorni fa, aveva pubblicato un tweet nel proprio profilo ufficiale in cui sottolineava che il pannello anteriore dello smartphone non è secondo a nessuno. Difficile, per il momento, dire se sia effettivamente così.

Pur non avendo molte informazioni, la nuova certificazione farebbe intendere che l’eventuale Oppo Find X2 Pro potrebbe offrire uno schermo OLED (targato Samsung) da 6.5 pollici, con risoluzione QHD (3168 x 1440 pixel) e con dei bordi curvi. Non dovrebbe mancare il refresh rate a 120 Hz, che offrirebbe la massima qualità.

Le indiscrezioni parlano anche della tecnologia di ricarica Super VOOC 2.0 da 65 W e il supporto alla ricarica wireless da 50 W. Insomma, questi nuovi smartphone prodotti da Oppo, azienda recentemente sbarcata nel mercato degli auricolari true wireless, sembrerebbero poter conquistare gli utenti.