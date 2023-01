Di Oppo Find X6 Pro vi avevamo già parlato qualche mese fa, presentandovelo come uno smartphone molto simile a Xiaomi 12S Ultra almeno per quanto riguarda il comparto fotografico.

In effetti, alla luce degli ultimi scatti trapelati, possiamo affermare che Oppo Find X6 Pro somigli davvero molto al cameraphone di Xiaomi, ma le somiglianze non si limitano alle caratteristiche tecniche della fotocamera.

Guardando a questi disegni, notiamo che il modulo fotocamera del Find X6 Pro è circolare e molto esteso, proprio come quello dello Xiaomi. A destra lo vediamo “nudo e crudo”, mentre a sinistra lo vediamo con indosso la cover protettiva.

In queste foto, la cover è stata impiegata per “camuffare” l’effettivo design del Find X6 Pro e in particolare il design circolare del modulo. Al contrario di quest’ultimo, infatti, la cover presenta delle linee squadrate che lo coprono e lo fanno sembrare rettangolare.

Prendendo per buone queste immagini, è evidente che Oppo Find X6 Pro sarà radicalmente diverso dal suo predecessore, e per di più sarà diverso dal Find X6 “base”, cosa inedita rispetto alle abitudini di Oppo (Find X5 Pro, l’anno scorso, si presentava sì come un’evoluzione del Find X5, ma le linee di base erano le stesse).

Da notare anche il display dai bordi curvi, questi sì ripresi dalla variante Pro dello scorso anno.

Al di là del design, la fotocamera di Oppo Find X6 Pro sarà ultra performante, con un triplice obiettivo di cui uno – principale – da 50MP con OIS (sensore Sony IMX989), un secondo – ultra grandangolare – da 50MP e un terzo – periscopio – anch’esso da 50MP. Sul lato anteriore, invece, dovrebbe trovarsi un sensore Sony IMX709 da 32MP.

In generale, il comparto fotografico di Oppo Find X6 Pro verrà realizzato in collaborazione con Hasselblad includendo l’NPU MariSilicon X.

Il Find X6 Pro avrà inoltre uno schermo AMOLED QHD+ da circa 6,8 pollici con refresh rate fino a 120Hz, sensore di impronte in-display, SoC Snapdragon 8 Gen 2, RAM di tipo LPDDR5x e memoria UFS 4.0. Ad alimentare il tutto, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata da 100W e wireless da 50W.

La data di annuncio precisa è ancora top secret; in ogni caso, è probabile che la serie Find X6 venga lanciata già entro il primo trimestre del 2023.