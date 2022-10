Interessanti rumor circolano su Oppo Find X6 Pro: stando alle indiscrezioni monterà lo stesso sensore da 1″ di Xiaomi 12s Ultra.

Ice Universe, figura nota nell’ambiente per la sua capacità di “captare” le voci di corridoio, si dice molto sicuro di quanto riporta: Oppo Find X6 Pro monterà un sensore fotografico principale enorme, lo stesso Sony IMX989 da 1” di Xiaomi 12s Ultra.

La notizia , riportata dal leaker sulla sua pagina Twitter, circolava già da un po’ di tempo, ma di fatto non è mai stata confermata ufficialmente. A dirla tutta, tuttora lo status ufficiale è tuttora “non confermato“. Tuttavia il fatto che la cosa venga rilanciata da Ice Universe sembrerebbe essere una sorta di conferma: il leaker più volte, nel passato, ha dato ampia dimostrazione di affidabilità.

Questo vorrebbe dire che Find X6 Pro di Oppo verrebbe montato un sensore di primissimo livello, in grado di far salire di qualche gradino il valore del suo smartphone almeno sotto il punto di vista fotografico.

The highest version of OPPO Find X6 uses 1" Sony IMX989. With its extremely high quality, it smashes all ISOCELL sensors. Only Samsung is playing the 200MP ultra-high pixel solution. High-end CIS is still the world of Sony.

— Ice universe (@UniverseIce) October 12, 2022