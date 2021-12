Oppo leader nell’assistenza post-vendita: lo smartphone si ripara “a domicilio”

Stando a un’indagine condotta da Global Web Index, il 39% degli utenti italiani si aspetta che i brand ascoltino attivamente i loro feedback e commercializzino beni e servizi in linea con essi. Non solo: a parità di prodotto offerto, il 40% dell’utenza valuterebbe di riacquistare da un competitor piuttosto che dall’azienda che precedentemente lo ha deluso per via di un customer service poco efficiente.

Parlando di servizi post-vendita, Oppo rappresenta un’azienda leader da sempre al fianco dei propri consumatori per garantire un’esperienza d’uso all’altezza delle aspettative. Anzitutto, prima della commercializzazione, i prodotti vengono sottoposti a oltre 360 test basati su standard rigidi; dopo l’acquisto, invece, Oppo offre ai clienti garanzie estensive che proteggono i device dall’usura e dai danni accidentali in oltre 33 Paesi diversi.

Oltre alla tradizionale copertura di 24 mesi, Oppo fornisce tre mesi di garanzia ulteriore per danni accidentali e una sostituzione dello schermo totalmente gratuita. Il servizio in questione si chiama Oppo Care Light ed è valido per i dispositivi Oppo Find X3 Neo, Find X3 Lite, Reno6 e Reno6 Pro.

Similmente, la copertura Oppo Care riservata a Oppo Find X3 Pro, il modello flagship del brand, comprende una sostituzione dello schermo gratuita e una garanzia di durata annuale.

I servizi citati non prevedono costi; inoltre, Oppo dispone il ritiro e la riconsegna a domicilio dei dispositivi da riparare o già riparati, anch’essa del tutto gratuita.

Per quanto riguarda i servizi di diagnosi in-store, Oppo ha istituito una rete di 140 centri di raccolta lungo tutto il territorio nazionale. Recandosi in uno store iRiparo, è possibile ridurre al minimo i tempi previsti per gli interventi tecnici grazie a un servizio di assistenza che spicca per rapidità.

Infine, per tutte quelle situazioni in cui la diagnosi del problema è incerta, l’utente può usufruire della consulenza personalizzata di Oppo tramite call center al numero 800 088 296, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, live chat ed e-mail. A rispondere sarà sempre un operatore del team situato in Italia.