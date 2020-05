OPPO non si ferma: in arrivo Reno4 e Reno4 Pro

OPPO Reno4 e Reno4 Pro saranno presentanti in Cina il 5 giugno. L’ufficialità arriva direttamente dai profili Weibo del produttore cinese che si appresta così ad annunciare nuovi smartphone 5G, dopo la serie Find X2. Il video condiviso sul popolare social network ci offre un primo sguardo su quella che sarà l’estetica delle prossime creature targate OPPO.

La parte frontale sarà occupata da un ampio pannello con bordi curvi e foro per la fotocamera anteriore. Ricorda molto lo stile di Find X2 Neo. Il posteriore invece ospita un sistema di tripla fotocamera posteriore disposto in maniera un po’ differente rispetto a quanto visto sugli smartphone già rilasciati. Esteticamente, dunque, ci sarà un tratto distintivo. L’azienda asiatica, poi, conferma il supporto alla ricarica rapida a 65W per la batteria che dovrebbe essere da 4.000 mAh.

Nessun riferimento al resto delle caratteristiche tecniche, anticipate però nei giorni scorsi dalla certificazione TENAA. Entrambi i modelli sarebbero basati sullo Snapdragon 765G chiamato a muovere un display AMOLED da 6,43 pollici per Reno4 e 6,55 pollici per Reno4 Pro. Quest’ultimo avrebbe a disposizione un comparto fotografico superiore: principale da 48 Megapixel, sensore da 12 Megapixel che potrebbe essere un grandangolare e un teleobiettivo da 13 Megapixel. Più tradizionale quello del modello base: principale da 48 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per la profondità di campo.

La piattaforma software sarà ovviamente affidata ad Android 10. Sarà interessante capire quale sarà il prezzo di vendita e come si posizioneranno rispetto a Find X2 Neo e Find X2 Lite. La risposta la avremo il 5 giugno!