OPPO Reno 3 5G sarà presentato a dicembre

OPPO non perde tempo. La serie OPPO Reno è stata presentata per la prima volta ad aprile a cui ha fatto seguito dopo pochi mesi – ad agosto – la serie Reno2. Ebbene, il produttore cinese è già pronto a lanciare la terza generazione. In occasione del debutto della nuova versione dell’interfaccia grafica, ColorOS 7, la società ha annunciato che OPPO Reno 3 debutterà a dicembre. Sarà il primo smartphone del marchio a supportare il Dual Mode 5G (NSA-SA) e ad arrivare con la nuova UI.

Non sono state rivelate altre informazioni tecniche e non sappiamo nemmeno di quanti dispositivi si comporrà la futura serie. Secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, Reno 3 avrà a bordo lo Snapdragon 735 di Qualcomm che dovrebbe caratterizzato da un processo produttivo a 7 nm e da un modem 5G. Una caratteristica interessante che contribuirebbe a rendere disponibile il nuovo standard di rete anche nella fascia media del mercato.

Il SoC dovrebbe essere accoppiato a 8 Gigabyte di RAM e a 128 o 256 Gigabyte di memoria interna. Le indiscrezioni parlano di un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full-HD+ e sensore biometrico integrato. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe ospitare ben quattro sensori sul posteriore. Il sensore principale potrebbe essere da 60 Megapixel, accoppiato a un secondo da 8 Megapixel, un terzo da 13 Megapixel e un ultimo da 2 Megapixel. Frontalmente, invece, è prevista una fotocamera da 32 Megapixel.

A tal proposito, non c’è nessun riferimento al meccanismo a pinna di squalo, divenuto ormai un tratto distintivo della famiglia OPPO Reno. Il tutto dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.500 mAh. Insomma, ancora una volta, il produttore cinese tirerebbe fuori dal cilindro uno smartphone molto interessante. La differenza, come sempre, la farà poi il prezzo di vendita in quanto gli smartphone del marchio si scontrano direttamente con i dispositivi di casa Xiaomi che – nella fascia media del mercato – sta monopolizzando l’interesse degli utenti grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo.

OPPO Reno2

OPPO Reno 3 però offrirà il supporto al 5G a un prezzo che non dovrebbe superare i 500 euro. Questo è un aspetto che potrebbe fare la differenza in ottica commerciale. Per il momento, non ci sono informazioni sull’arrivo in Italia e in Europa ma ci sono pochi dubbi a proposito. OPPO potrebbe sfruttare la vetrina mediatica del Mobile World Congress 2020 di Barcellona per annunciare la commercializzazione di Reno 3 nel Vecchio Continente.