Il tour di Oppo che porta la UEFA Champions League e la nuova gamma di smartphone Reno8 Series in giro per l’Italia è arrivato al centro commerciale Il Centro di Arese. Siamo andati a dargli un’occhiata!

Un piccolo riassunto per chi se lo fosse perso: Oppo Champions Tour è un viaggio itinerante che ha come obiettivo quello di portare energia positiva e tanti giochi nei centri commerciali di quattro città italiane: Roma, Marcianise (Caserta), Torino e Arese (Milano).

L’iniziativa è stata pensata per celebrare il primo marchio cinese a collaborare con UEFA Champions League. La partnership, annunciata di recente, vedrà il brand al fianco delle più importanti competizioni, tra cui UEFA Champions League, la Supercoppa UEFA, le finali di UEFA Futsal Champions League e le finali di UEFA Youth League, per le prossime due stagioni (2022-23 e 2023-24).

Lo spazio di Oppo dedicato alla UEFA Champions League permette ai visitatori di calarsi nell’atmosfera della competizione calcistica internazionale e scoprire le novità dell’azienda, oltre a testare e provare a vincere uno dei prodotti della nuova Serie Reno8 insieme a fantastici gadget.

La Penalty Shoot Challenge, una sfida all’ultimo calcio piazzato, mette alla prova i partecipanti che devono provare a centrare i vari bersagli con la maggiore precisione e nel minor tempo possibile. Il premio più ambito? Un dispositivo della famiglia Oppo Reno8. Tutti i partecipanti, anche quelli che non sono riusciti a vincere il nuovo e fiammante smartphone, ricevono un gadget personalizzato Oppo e UEFA Champions League. Vale quindi la pena mettersi alla prova anche solo per occupare qualche minuto del proprio tempo divertendosi in compagnia del team di Oppo.

Non è tutto. Chiunque acquisti nei negozi del centro commerciale uno dei prodotti della famiglia Find e Reno, potrà ritirare un gadget presso lo spazio. Inoltre, tutti coloro che visiteranno l’area e si iscriveranno alla Oppo Community, riceveranno un fantastico regalo.

“Da sempre siamo vicini ai nostri utenti e vogliamo offrire un’esperienza immersiva che li possa realmente coinvolgere. Grazie alla partnership con la UEFA Champions League, la più grande grande competizione per club del mondo, perfetta interpretazione della nostra mission ‘Inspiration Ahead’, mettiamo a disposizione delle persone le emozioni e le sensazioni di una vera e propria competizione, per farli sentire come se fossero sui campi più prestigiosi”, ha affermato Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer di Oppo Italia.

Le prime tappe si sono già svolte a Roma (19 settembre – 2 ottobre), Marcianise (3 ottobre – 9 ottobre) e Torino (10 ottobre – 16 ottobre), mentre ora la “carovana” di Oppo si è fermata nel comune lombardo di Arese per l’ultima tappa.

Il brand vi aspetta numerosi presso il centro commerciale Il Centro durante gli orari di apertura della struttura fino al 30 ottobre!