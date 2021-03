OPPO punta al futuro e si prefigge l’obiettivo di diventare uno dei principali produttori e innovatori in Europa.

Un percorso in salita reso possibile dai grandi risultati ottenuti. Il 2020, infatti, si è chiuso con una crescita di oltre il 200% su base annua per quanto concerne le spedizioni in Europa occidentale e ha visto l’azienda entrare con successo in quattro nuovi mercati: Portogallo, Belgio, Irlanda e Germania, raggiungendo un totale di 12 Paesi in Europa.

Per consolidare la sua posizione sul territorio europeo, OPPO ha stretto partnership strategiche con i principali operatori di rete, proseguendo nel suo impegno per lo sviluppo della futura innovazione 5G.

Ma non è tutto, perché al fine di aumentare la propria brand awareness, l’azienda ha siglato importanti collaborazioni con partner rinomati, tra cui Roland-Garros, Rolex Paris Masters, FC Barcelona e Lamborghini. L’obiettivo futuro, infine, è quello di aumentare gli investimenti nel dipartimento di R&D per lo sviluppo di tecnologie smart.

Maggie Xue, President of OPPO Western Europe, ha commentato in questo modo la crescita dell’azienda: “Nonostante l’ultimo anno sia stato incredibilmente impegnativo per molti, ci siamo resi tutti conto dell’importanza della tecnologia nell’aiutare le persone a rimanere in contatto tra di loro”.

“La crescita senza precedenti che OPPO ha visto in Europa nel 2020 ci rende estremamente orgogliosi perché significa che stiamo fornendo prodotti eccellenti capaci di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo fissato un obiettivo ambizioso per i prossimi anni che è quello di diventare uno dei principali produttori in Europa: siamo convinti che riusciremo a raggiungere questo traguardo. È la stessa ambizione che guida la vera innovazione, il progresso e i valori della nostra azienda”.

Il futuro di OPPO sarà svelato in occasione dell’evento globale “Riscopri il Colore”, in programma in live streaming l’11 marzo all 12:30. Un palcoscenico per mostrare al pubblico i nuovi smartphone della gamma Find X3, device dal mix perfetto tra innovazione e design.