Da una nuova collaborazione tra Oppo e Qeeboo nasce la prima capsule collection di Oppo Find N2 Flip, con una serie di cover e wallpaper vivaci e colorati, caratterizzati dalle iconiche grafiche di Qeeboo.

Per chi non lo sapesse, Qeeboo è un’azienda italiana lanciata nel 2016 dall’architetto e designer Stefano Giovannoni, che con il suo stile colorato e vivace che richiama la cultura pop, si è affermata nel mondo del design e dell’arredamento.

Oppo e Qeeboo dichiarano di condividere lo stesso obiettivo: risvegliare le emozioni, l’immaginazione e la creatività attraverso il design. La serie di cover e wallpaper partoriti da questa collaborazione sono disponibili nella maggior parte dei paesi europei. Nello specifico, le due aziende mettono a disposizione 4 cover che richiamano le iconiche grafiche Qeeboo: il royal blue di Kong, simbolo di famiglia e protezione, il giallo zafferano del cactus Saguaro, rappresentazione della forza e della perseveranza, il verde fluo di Rabbit, elemento d’amore e buon auspicio, e infine l’orange di Scottie, rassicurante e fedele compagno a quattro zampe. La cover è studiata appositamente per proteggere lo smartphone e impreziosirlo con un tocco di design associato agli sfondi disponibili per il display esterno.

L’obbiettivo di Oppo è quello di dare la possibilità alle persone di esprimere la propria personalità insieme ad un brand come Qeeboo, iconico e simbolo del Made in Italy. Stefano Giovannoni Director & Founder di Qeeboo ha dichiarato:

“Oppo e Qeeboo condividono il coraggio di osare proponendo prodotti capaci di esprimere al meglio la propria identità e il proprio stile. Le cover realizzate per il nuovo Oppo Find N2 Flip ci hanno permesso di giocare con i colori e l’ironia di alcuni dei nostri oggetti più iconici che hanno contribuito alla notorietà di Qeeboo nel mondo. Ho trovato molto divertente e stimolante animare alcune delle nostre creazioni più iconiche per offrire uno spunto nuovo e inaspettato ai nostri consumatori”

Per ottenere gli sfondi è semplicissimo: basta scaricarli tramite un link disponibile nelle pagine dedicate di Oppo Store e Qeeboo e una volta effettuato il download, i wallpaper saranno visibili nella galleria del proprio smartphone e pronti per essere impostati come sfondo.

Oppo, inoltre, coglie l’occasione per collaborare con le principali università di design: la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e UDIT, University School of Design and Technology di Madrid, per lanciare l’Oppo Find N2 Flip Cover Screen Design Awards. Il concorso europeo invita i giovani talenti del futuro a liberare la loro creatività e a progettare i futuri sfondi statici o dinamici che saranno resi disponibili per OPPO Find N2 Flip. I progetti verranno valutati da una giuria presieduta da Stefano Giovannoni, il quale insieme ad Oppo e alle università di design sceglierà i vincitori del concorso.

Dal 17 aprile fino al 18 giugno con l’acquisto di OPPO Find N2 Flip su Oppo Store e presso i principali rivenditori si riceverà in bundle una cover Qeeboo. A partire da questa data è inoltre possibile personalizzare il display esterno con dei wallpaper con GIF animate, scaricandoli gratuitamente tramite un link disponibile sulle pagine dedicate di Oppo Store e Qeeboo. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link.