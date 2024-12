Oppo X8 Pad potrebbe essere il tablet da gaming che state aspettando

Recentemente, Oppo ha espanso il suo portafoglio di dispositivi con la presentazione di Find X8 Pro, arrivato nelle scorse settimane sui mercati internazionali inclusa l'Italia. A sorpresa, una nuova indiscrezione suggerisce che Oppo potrebbe presto introdurre anche un tablet nella sua linea di prodotti di punta, designata tradizionalmente per i soli smartphone.

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, considerato una fonte affidabile nel settore, il nuovo dispositivo sarà chiamato Oppo X8 Pad e si tratterà di un tablet focalizzato principalmente sul gaming. La scelta di estendere la serie X a un tablet è insolita per Oppo, che ha tradizionalmente concentrato questa linea sui suoi smartphone di punta. L'ipotesi che possano esserci multiple varianti di questo tablet amplia ulteriormente le aspettative intorno a questo lancio.

Il presunto Oppo X8 Pad dovrebbe essere dotato di un display LCD da 8,8 pollici con "alta risoluzione personalizzata" e un "alta frequenza di aggiornamento", integrati in un corpo completamente metallico per un aspetto premium. Queste caratteristiche suggeriscono che Oppo sta puntando a un segmento di mercato che richiede prestazioni e design di alto livello. Il tablet dovrebbe essere alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9400, lo stesso utilizzato negli smartphone Find X8 e X8 Pro.

Mentre dettagli specifici sul lancio e altre specifiche del tablet rimangono scarsi, va notato che Oppo ha recentemente lanciato Pad 3 in Cina. Questo dispositivo presenta un display LCD da 11,61 pollici con risoluzione 2800 x 2000 pixel e una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz, sottolineando la capacità di Oppo di produrre tablet di alta qualità con specifiche tecniche avanzate.

Oppo sembra quindi preparata a fare un ulteriore passo avanti nel mercato dei dispositivi mobili, ampliando la sua presenza non solo nei smartphone di alta gamma ma anche nei tablet, rafforzando la sua posizione come produttore tecnologico versatile e innovativo.

Interessante notare come Oppo, inizialmente focalizzata principalmente sulla produzione di smartphone, ha deciso da qualche anno di entrare nel mercato dei tablet. Questo movimento allinea la compagnia cinese ad altri giganti tecnologici che offrono sia smartphone che tablet sotto lo stesso brand, ampliando così il loro raggio di azione nel settore delle tecnologie mobili.

Inizialmente pensati soprattutto per l'intrattenimento e la navigazione web, ora troviamo tablet progettati specificatamente per settori come l'educazione, il design grafico e addirittura il gaming. Con caratteristiche tecniche avanzate, questi dispositivi offrono un'esperienza utente molto ricca e sono apprezzati in diversi ambienti, dalla casa all'ufficio, fino agli ambienti educativi.