Ora è possibile fare domande a Youtube sui video che stai guardando

YouTube sta integrando l’intelligenza artificiale, con due nuove funzioni che dovrebbero aiutare gli utenti a interagire più facilmente con i video. Le novità sono già disponibili, ma solo per un piccolo numero di utenti iscritti a YouTube Premium; attualmente non sappiamo se, o quando, queste funzionalità arriveranno anche per gli utenti gratuiti.

La prima delle due novità è la funzione “Ask”: si tratta di un chatbot IA a cui si possono porre domande sul video che si sta guardando per ottenere risposte. Il chatbot è anche in grado di consigliare video correlati. È accessibile semplicemente premendo il pulsante “Ask” sotto al video e, per il momento, è disponibile solo in inglese. Sta iniziando ad apparire ad alcuni utenti negli Stati Uniti che usano l’app Android, ma nelle prossime settimane verrà reso disponibile anche ad altri utenti.

L’altra novità è uno strumento, anch’esso basato su intelligenza artificiale, che organizza grandi gruppi di commenti in argomenti, rendendoli molto più facili da leggere e da trovare per gli utenti e decisamente più semplici da moderare per i creator. Questa funzionalità, chiamata “Topics”, è disponibile sotto alcuni video ricchi di commenti e si troverà vicino alle già esistenti opzioni di ordinamento. Grazie a questa novità, i creator possono sia cancellare i singoli commenti che interi topic facilmente, se necessario.

Ask e Topics sono funzioni sperimentali, che saranno disponibile attraverso la pagina “prova nuove funzionalità sperimentali di YouTube Premium”, accessibile sia sul web che sull’app. Per i fortunati che potranno provarle, saranno disponibili fino al 5 dicembre.

Immagine di copertina: 123RF/annlisa