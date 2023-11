Passa a TIM Power Iron: 100GB a soli 6,99€ al mese

Il settore delle telecomunicazioni è molto dinamico, incluse le sue offerte, con servizi mobili che si evolvono costantemente. Oggi desideriamo porre la vostra attenzione su una proposta fornita da TIM, che pareggia alcune delle tipiche offerte degli operatori virtuali, che si appoggiano su uno dei provider principali, come lo è TIM.

L'offerta in questione è TIM Power Iron, attivabile per un periodo limitato a soli 6,99€ al mese. Questo pacchetto include 200 SMS, minuti illimitati e un generoso pacchetto dati di 100GB mensili. Ciò che rende questa proposta interessante è la possibilità di usufruire di questi servizi direttamente attraverso la rete della TIM, senza la necessità di intermediari per la ricezione del segnale.

TIM Power Iron, chi dovrebbe abbonarsi?

A soli 6,99€ al mese, questa proposta si distingue dalla concorrenza, specialmente per coloro che preferiscono affidarsi a operatori consolidati nel settore e non a quelli virtuali che, seppur ottimi, potrebbero non riuscire a soddisfare tutta l'utenza. La sua app, disponibile non solo su smartphone e tablet ma anche su smartwatch, è un altro elemento che dovreste tenere conto se avete uno smartwatch, poiché TIM offre un'app dedicata anche ai dispositivi indossabili.

Un ulteriore vantaggio di questa offerta è TIM Party, che riserverà agli abbonati sorprese e regali periodici, rendendo l'esperienza con l'operatore ancora più gratificante. Inoltre, per coloro che stanno considerando l'attivazione della fibra con TIM, l'adesione a TIM Power Iron offre un incentivo aggiuntivo, ossia la possibilità di attivare la fibra a soli 24,90€.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina TIM dedicata alla promo, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che non è certo quando l'offerta terminerà.

