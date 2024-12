Passando ad ho. Mobile ti assicuri ben 100GB a soli 5,99€ al mese!

State cercando un’offerta telefonica che combini un prezzo competitivo e tanti Giga per navigare senza pensieri? ho. Mobile ha la soluzione ideale per voi! Se volete cambiare operatore e puntate su una promozione davvero vantaggiosa, questa è l’occasione perfetta. Con ho. Mobile, i nuovi clienti possono ottenere 100GB in 5G, minuti e SMS illimitati, tutto per soli 5,99€ al mese.

Ma non finisce qui: l’attivazione può costare appena 2,99€. Per verificare se il vostro operatore è compatibile con questa promozione, è sufficiente consultare la lista disponibile direttamente sulla pagina dell’offerta.

Vedi offerta su ho. Mobile

Passa a ho. Mobile: 100GB a 5,99€

Cambiare operatore e scegliere ho. Mobile significa avere 100GB in 4G a soli 5,99€ al mese, senza sorprese o costi nascosti. Potrete decidere se mantenere il vostro numero attuale o richiederne uno nuovo, gestendo tutto comodamente online. Inoltre, avete 30 giorni di tempo per richiedere un rimborso se l’offerta non soddisfa le vostre aspettative.

Con ho. Mobile non ci sono sorprese: trasparenza totale su ogni dettaglio dell’offerta. Oltre ai 100GB e alla navigazione in 4G fino a 60 Mbps, sono inclusi anche tanti servizi utili come:

ho. Riparti per ripristinare i Giga quando li terminate.

quando li terminate. Navigazione in hotspot, per condividere la connessione con altri dispositivi .

. Servizio SMS “ho. chiamato”, per sapere chi vi ha cercato quando non eravate raggiungibili.

quando non eravate raggiungibili. Avviso di chiamata e trasferimento di chiamata, per non perdere mai una telefonata importante.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione: 100GB in 4G, minuti e SMS illimitati, tutto a 5,99€ al mese! Scegliete oggi stesso ho. Mobile e iniziate a risparmiare senza rinunciare alla qualità.

