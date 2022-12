Installata su tutti i dispositivi Huawei come parte dei Huawei Mobile Services (HMS), il servizio Petal Maps è migliorato rapidamente nel corso del tempo. L’applicazione dedicata alle mappe e alla navigazione è cresciuta guadagnando un enorme bacino di utenti, più di 28 milioni in 170 Paesi, e ha introdotto costantemente nuovi ed interessanti modi di esplorare il mondo che ci circonda.

I più recenti aggiornamenti annunciati da Petal Maps puntano ad offrire agli utenti un’esperienza più coinvolgente e realistica, includendo tecnologie innovative come la navigazione in realtà aumentata (AR), la condivisione di gruppo della posizione in tempo reale ed il nuovo sistema di crescita degli utenti.

L’unione tra mondo reale e digitale

Per alcuni utenti è spesso complicato seguire le indicazioni di navigazione in tempo reale sulle mappe tradizionali quando il reticolo di strade e vicoli diventa più complesso ed intricato. La continua necessità di confrontare il mondo reale a quanto “disegnato” sulla mappa può rendere davvero la vita complicata in alcune città e per alcuni percorsi. Perché quindi non unire le due cose?

Il nuovo sistema di navigazione in realtà aumentata (AR) implementato in Petal Maps, utilizzabile quando si sceglie di spostarsi a piedi, sfrutta la fotocamera dello smartphone per creare una sovrapposizione delle indicazioni stradali sull’ambiente circostante. Spostarsi tra i vicoli delle città sarà quindi più semplice, potendo seguire direttamente il proprio percorso, mostrato in tempo reale come sovrapposizione della realtà, dalla partenza fino alla destinazione.

“Distinguendo tra la posizione attuale e una miriade di dati ambientali, Petal Maps è in grado di sincronizzare perfettamente la direzione della freccia, i nomi delle strade e altre informazioni chiave con ciò che dicono i vostri occhi, per una coesione perfetta tra le mappe virtuali e gli ambienti reali che rappresentano. È inoltre possibile passare dalla navigazione piana a quella panoramica, in base al percorso specifico e alle esigenze in tempo reale” spiega l’azienda.

Una mappa da condividere e ricompense da guadagnare!

Dovete incontrarvi con alcuni amici in luoghi affollati oppure in una nuova città che non conoscete? La condivisione di gruppo della posizione in tempo reale è ciò che fa al caso vostro!

Gli utenti di Petal Maps possono ora condividere la propria posizione con gli altri utenti dell’applicazione in modo da rendere più facile la localizzazione. La funzione non è utilizzabile solo a due a due, la visualizzazione di una singola mappa può essere attivata per un gruppo di persone selezionate. Questo permette di coordinare gli sforzi e garantisce che nessuno venga lasciato indietro durante gli spostamenti.

Scoprire la città sarà anche molto più divertente grazie al nuovo sistema di livelli e medaglie per gli utenti! Guadagnate punti e collezionate medaglie ad ogni pietra miliare raggiunta, spostandovi a piedi, in bicicletta, lasciando recensioni e molto altro ancora.

Ogni settimana riceverete un resoconto delle vostre attività, il quale contiene informazioni come il numero di ore che avete camminato o la distanza percorsa in bici.

È possibile scoprire tutte le caratteristiche di Petal Maps nella pagina web dedicata al servizio di mappe Huawei.