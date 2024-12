Phone Link rispetterà la privacy con le notifiche su Windows

Microsoft ha informato che l'app Phone Link, che permette di integrare gli smartphone Android su Windows, non mostrerà alcuna "notifica sensibile" proveniente dai telefoni connessi, grazie all'implementazione di una nuova funzione dedicata alla privacy e integrata nel sistema operativo. La notizia è stata comunicata tramite un post di Mishaal Rahman su X, successivamente riportato da Windows Central.

Per chi non sapesse cosa sono le "notifiche sensibili", Android 15 categorizza come tali tutti gli avvisi contenenti i codici per l'autenticazione a due fattori, impedendo quindi alle app di terze parti di poterle visualizzarle. Questa misura protegge da potenziali software malevoli che, tramite l'accesso alle notifiche, possono trafugare i dati sensibili degli utenti.

La tutela della privacy è al centro di Phone Link, ma a discapito della comodità.

Questa decisione, per quanto comprensibile, può risultare parecchio scomoda per chi usa Phone Link e cerca un'esperienza analoga a quella offerta da Apple, dove tutte le notifiche telefoniche vengono incorporate nel flusso di lavoro del computer, permettendo di vedere i codici 2FA (autenticazione a due fattori) e interagire con essi per completare rapidamente i box testuali di autenticazione.

Secondo Rahman, Windows dovrebbe comunque mostrare le notifiche sensibili almeno sui dispositivi Android dove Phone Link è preinstallato con un ruolo di "dispositivo compagno", come i telefoni Samsung con One UI 6.1.1. La scelta di mostrare o meno questo ti po di messaggi dovrebbe essere lasciata all'utente finale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

È possibile, comunque, aggirare il blocco disattivando le "Notifiche avanzate" nelle impostazioni di Android 15, ma ciò disabilita anche funzioni utili come i suggerimenti di risposta, oltre a non garantire alcuna sicurezza sull'eventuale esposizione di questi contenuti ad app malevole.

Questa modifica, che non affligge tutti quegli smartphone che non possono essere registrati come "dispositivo compagno" (come ad esempio i Google Pixel o i Nothing Phone), potrebbe influenzare significativamente l'esperienza degli utenti che si affidano a Phone Link per gestire le notifiche del proprio smartphone Android su PC Windows, anche se è indubbio che Microsoft dovrà adattare l'app per garantire la totale compatibilità con le nuove, e più stringenti, misure di sicurezza introdotte con Android 15.