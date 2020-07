Pixel 5 XL, Google ha scelto il design definitivo

Pixel 5 XL affiancherà in fase di presentazione il Pixel 5 di cui abbiamo parlato ieri, andando a proporre la più aggiornata esperienza Google in degli smartphone top di gamma.

Il modello XL si differenzierà dal modello base in primis per la dimensione, ma ciò che cambierà sarà principalmente qualche caratteristica tecnica interna.

Non c’è dubbio che esteticamente parlando Pixel 5 XL sia un Pixel 5 più grande. Le immagini provengono da xleaks7, lo stesso che ha mostrato le foto del fratello più piccolino qualche giorno fa. Anche qui pare che Google abbia gettato la spugna riguardo la tecnologia Project Soli in modo tale da optare per la strada di un design più accattivante e in linea con le proposte concorrenti.

E al posteriore stessa cosa, estetica davvero identica. Compreso il sensore delle impronte digitali che, anche se “anacronistico”, è posizionato nella parte posteriore. E sul profilo laterale, ci ripetiamo ancora, la disposizione dei pulsanti è identica in entrambi i fratelli. Tra l’altro il jack audio da 3,5 mm è presente ambo i modelli. In un mondo di Top cui ne sono privi, può essere un valore aggiunto.

Ma dove sono finite le tre fotocamere presenti nei render di Pixel 5 XL mesi fa? La fonte afferma che Google porta avanti vari prototipi nel tempo, andando a decidere quale sia quello definitivo solo vicino alla presentazione.

Essendo quasi in dirittura d’arrivo, per poterli produrre nel tempo limite, ci sentiamo di affermare che Pixel 5 XL difficilmente si differenzierà dai render attuali, fermo restando siano corretti entrambi.