Pixel 8 CROLLA a 623€ con il NO IVA di Unieuro! (-22%)

Se siete alla ricerca di uno smartphone premium, che sfrutta la sua potenza di elaborazione per far gestire anche all'intelligenza artificiale una serie di funzioni, i Pixel 8 di Google sono senza dubbio tra i migliori. In occasione del Cyber Monday, Unieuro propone il modello standard di Pixel 8 a soli 623,00€! Non preoccupatevi se inizialmente vedrete 799,00€, perché lo sconto di applicherà automaticamente a carrello.

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel 8 è uno smartphone consigliato soprattutto a coloro che apprezzano fotografie nitide e di alta qualità. Inoltre, con la combinazione di alcune funzioni, tra cui la gomma magica, è possibile migliorare le foto appena scattate pur non essendo esperti di editing. Anche gli amanti dell'astrografia troveranno ottimo questo smartphone per scattare foto di cieli stellati.

È inoltre valido per chi cerca un dispositivo con una buona durata della batteria, che può superare anche le 24 ore, e con un tempo di ricarica ottimizzato. Infine, è indicato per coloro che hanno bisogno di uno smartphone resistente e duraturo, con protezione da polvere e acqua e rivestimento anti-graffio. Infine, a differenza di molti altri top di gamma, Google Pixel 8 ha un display da 6,2", rivelandosi dunque più compatto e leggero rispetto alla media.

Sintetizzando, a 623,00€ è uno smartphone eccellente, con una serie di caratteristiche e funzioni uniche, quali l'ottimo chip proprietario. La sua versatilità soddisferà un'ampia gamma di esigenze, rendendolo il dispositivo ideale per molteplici utenti. Per questi motivo vi consigliamo di sfruttare questa offerta, la cui durata è ormai di poche ore.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

