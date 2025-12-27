Google estende ai Pixel 8 l'interfaccia panoramica di nuova generazione introdotta con i Pixel 9, portando una funzionalità finora esclusiva dei dispositivi di ultima generazione ai modelli della generazione precedente. Si tratta di un aggiornamento software che arricchisce l'esperienza fotografica attraverso l'app Google Camera 10.2, ora disponibile sul Play Store, ma che al momento esclude ancora i Pixel 7 e i modelli più datati dalla festa.

L'implementazione tecnica della nuova modalità panorama rappresenta un'evoluzione significativa rispetto all'approccio tradizionale. Invece del classico sistema di scorrimento orizzontale guidato da una barra indicatrice, Google ha adottato un'interfaccia in stile realtà aumentata che ricorda la defunta funzione Photo Sphere, capace un tempo di creare panorami sferici a 360 gradi. Il sistema ora sovrappone una serie di punti di riferimento sulla scena inquadrata, guidando l'utente attraverso una sequenza di posizioni predefinite.

Il funzionamento pratico è stato semplificato al massimo: l'utente deve mantenere il dispositivo in posizione orizzontale e centrare progressivamente ciascun punto nell'inquadratura. La fotocamera cattura automaticamente gli scatti in ogni posizione, eliminando la necessità di premere manualmente il pulsante di scatto e riducendo il rischio di movimenti indesiderati che comprometterebbero la qualità finale. L'algoritmo di stitching provvede poi a unire le immagini in un'unica fotografia panoramica ad ampio campo visivo.

L'interfaccia guida l'utente attraverso una sequenza di punti AR, consentendo alla fotocamera di acquisire automaticamente gli scatti in ogni posizione predefinita

La scelta di Google di portare questa funzionalità sui Pixel 8 tramite un semplice aggiornamento dell'app fotocamera dimostra come l'azienda stia cercando di prolungare il valore dei dispositivi della scorsa generazione, in un momento in cui il ciclo di vita dei flagship tende ad accorciarsi. Tuttavia, l'esclusione dei Pixel 7 e precedenti dalla stessa versione 10.2 di Google Camera solleva interrogativi sulle limitazioni imposte, che potrebbero essere legate a requisiti hardware specifici oppure a una strategia di differenziazione generazionale.

La segnalazione arriva da 9to5Google, che ha individuato la disponibilità della nuova interfaccia panoramica sui dispositivi Pixel 8 e Pixel 8 Pro dopo l'aggiornamento dell'applicazione. Gli utenti con modelli più vecchi che installano la medesima versione dell'app continueranno invece a visualizzare l'interfaccia panoramica tradizionale, senza accesso alle migliorie introdotte con i Pixel 9 e 10 nell'ultimo anno.

Questo approccio graduale agli aggiornamenti software riflette una tendenza sempre più diffusa nel settore Android, dove le funzionalità fotografiche avanzate vengono spesso vincolate non solo dalla capacità computazionale dell'hardware ma anche da scelte strategiche dei produttori. Resta da vedere se Google deciderà in futuro di estendere l'interfaccia AR anche ai Pixel 7 o se questa rimarrà un'esclusiva delle ultime due generazioni di smartphone dell'azienda di Mountain View.