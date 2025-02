Sconti e omaggi da 349€ con i Pixel 9 Pro! Scoprili prima che scadano

Gli utenti più attenti alle offerte non possono lasciarsi sfuggire la promozione del Google Store sui Pixel 9 Pro. Fino a una data limite, infatti, il gigante della tecnologia propone un vantaggioso sconto che arriva a 349€ sui modelli Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. La promozione è interessante per coloro che desiderano acquistare uno smartphone di fascia alta insieme a un regalo esclusivo.

Vedi offerta su Google Store

Offerta Google Store sui Pixel 9 Pro: i dettagli

In dettaglio, lo sconto sui Pixel 9 Pro si articola in due componenti: una riduzione del prezzo di 100€ sul costo degli smartphone e l'inclusione dei Pixel Buds Pro 2 in omaggio. Questi auricolari wireless, apprezzati per la qualità del suono e il comfort, sono valutati ben 249€, rappresentando un valore aggiunto significativo per chi acquista uno dei due modelli di smartphone. Con una simile offerta, la proposta del Google Store risulta davvero allettante per gli appassionati di tecnologia.

I Pixel 9 Pro sono smartphone top di gamma che si distinguono per le loro prestazioni elevate, fotocamera all'avanguardia e design elegante. Entrambi i modelli, Pro e Pro XL, sono equipaggiati con caratteristiche avanzate, pensate per offrire un'esperienza utente ottimale. Dalle performance di alto livello nella gestione delle applicazioni più pesanti, alla qualità eccellente delle foto anche in condizioni di scarsa luminosità, i Pixel 9 Pro sono perfetti per chi cerca il meglio in termini di tecnologia mobile.

Essendo quasi sicuramente un'offerta limitata nel tempo, è consigliato affrettarsi per non perdere questa occasione. L'acquisto di un Pixel 9 Pro con uno sconto di 100€ e in più un paio di Pixel Buds Pro 2 omaggio, consente di ottenere il massimo da un investimento tecnologico. Per chi desidera il massimo delle prestazioni, questa promozione è sicuramente un’opportunità imperdibile.

Vedi offerta su Google Store