Il prezzo di lancio dell’oramai prossimo Poco F2 Pro sarà più alti rispetto alle aspettative. Il successore di Pocophone F1 (disponibile su Amazon) è, a tutti gli effetti, uno dei device più attesi del 2020. Presentato poche settimane fa, lo smartphone è riuscito a colpire i consumatori grazie al costo di 499 euro, che lo rendeva uno smartphone di fascia alta con uno prezzo contenuto.

Il prezzo di lancio della variante 6/128 GB del dispositivo Poco non sarà pari a 499 euro, bensì 599 euro. I consumatori italiani interessati dovranno spendere 100 euro in più per portarsi a casa lo smartphone. Un prezzo comunque molto contenuto, ma superiore rispetto alle aspettative iniziali.

Il produttore ha però riservato ai consumatori che effettueranno il pre-ordine entro le prossime 48 ore uno sconto di 50 euro. Le spedizioni inizieranno il prossimo 5 maggio. Poco F2 Pro è equipaggiato con il SoC Snapdragon 865, affiancato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria interna. Presente un display Super AMOLED con una diagonale da 6,67 pollici, una risoluzione di 1.080 x 2.400 pixel e protezione Gorilla Glass 5. Lo smartphone è compatibile con la connettività 5G ed è inclusa una batteria da 4.700 mAh.