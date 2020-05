Gli account social di POCO si sono riattivati, forse per anticipare l’arrivo di Pocophone F2. Come detto pochi giorni fa, il dispositivo potrebbe non essere solo: ad affiancarlo ci sarebbe anche una versione “Pro”.

Era da diverso tempo che POCO non pubblicava un contenuto su Twitter. Poche ore fa sono però comparsi due tweet che ci fanno pensare che un nuovo lancio sia oramai imminente. Si potrebbe trattare del successore di Pocophone F1 (disponibile all’acquisto su Amazon), un dispositivo che convinse i consumatori grazie alle ottime specifiche tecniche e al prezzo molto contenuto.

RT with #WakeUpPOCO or hit the ❤️ button That's all you need to do to help #WakeUpPOCO pic.twitter.com/t86PduMKj8 — POCO (@POCOGlobal) May 2, 2020

Nel primo tweet, vengono invitati i consumatori a cliccare il tasto “Like”, così da rendere il tweet visibile a quante più persone possibile. Nell’immagine troviamo il logo di POCO, che emana una forte luce, e la scritta “Si sta risvegliando”.

Loading…99%… RT now with #WakeUpPOCO to complete the last 1%. pic.twitter.com/LPzoIkn9x7 — POCO (@POCOGlobal) May 3, 2020

Nel secondo post c’è invece una sorta di caricamento e la dicitura “Loading… 99%”. Questo indizio rafforza ulteriormente l’indiscrezione secondo cui la nuova generazione di POCO F2 potrebbe essere svelata già a maggio. Ancora non abbiamo ulteriori indicazioni, ma, secondo precedenti rumor, gli smartphone disponibili saranno forse due:

POCO F2 , che potrebbe nascondere sotto la scocca il SoC Snapdragon 765, 6 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh;

, che potrebbe nascondere sotto la scocca il SoC Snapdragon 765, 6 GB di RAM e una batteria da 5.000 mAh; POCO F2 Pro, forse un rebrand di Redmi K30 Pro che arriverà anche in Europa (qui alcuni dettagli).