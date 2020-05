Pocophone F2 Pro potrebbe presto arrivare in Europa. Pur non avendo ancora l’annuncio ufficiale, diverse fonti hanno diffuso questa indiscrezione proprio durante le scorse ore. Potrebbe non trattarsi di un device inedito, bensì del rebrand di Redmi K30 Pro 5G.

Stando ad alcune fonti portoghesi, la serie Pocophone potrebbe tornare anche nel Vecchio Continente, ma con un prezzo più alto rispetto al passato:

Redmi K30 Pro

649 euro , per la versione 6/128 GB ;

, per la versione ; 749 euro, per la versione 8/256 GB.

Bisogna subito chiarire che le tasse del Portogallo sono leggermente più alte e, di conseguenza, il costo negli altri mercati sarà forse più basso. Il modello precedente, Pocophone F1 (disponibile all’acquisto su Amazon), ha riscosso un ottimo successo grazie al prezzo di lancio molto contenuto, ovvero circa 329 euro. Xiaomi avrebbe quindi deciso di cambiare strategia e aumentare il costo di questa nuova generazione.

Pocophone F2 Pro potrebbe non essere solo: si parla già da tempo di POCO F2 (che ha ottenuto la certificazione CEE), POCO X2 e numerosi altri smartphone targati Xiaomi. Durante i prossimi giorni saranno forse diffusi ulteriori dettagli.

Redmi K30 Pro 5G, non disponibile in Europa e di cui abbiamo già parlato, è un device con un display AMOLED da 6,67 pollici, il SoC Snapdragon 865, 6/8 GB di RAM, 128/256 GB di memoria interna e una batteria da 4.700 mAh.