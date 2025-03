POCO F7 Ultra e Pro svelati a Singapore, Snapdragon 8 Elite a meno di 700€

POCO ha svelato oggi a Singapore due nuovi componenti della sua linea di punta: la POCO F7 Series. La serie comprende due modelli di spicco, il POCO F7 Ultra e il POCO F7 Pro, progettati per offrire prestazioni di altissimo livello e tecnologie all'avanguardia, mantenendo al contempo l'accessibilità che contraddistingue il marchio.

Il cuore pulsante del POCO F7 Ultra è la piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, il chipset più avanzato di Qualcomm, realizzato con tecnologia di processo a 3nm di TSMC. Questo si traduce in un notevole incremento prestazionale: fino al 45% per la CPU e il 44% per la GPU, con una riduzione del consumo energetico rispettivamente fino al 52% e 46% rispetto alla generazione precedente. F7 Ultra promette un'esperienza fulminea in ogni scenario, dal gaming intensivo al multitasking.

A potenziare ulteriormente l'esperienza visiva, POCO introduce il suo primo chip grafico dedicato, il VisionBoost D7 (processo a 12nm). Questo co-processore abilita funzionalità come lo Smart Frame Rate per 120FPS ultra-fluidi, la Super Resolution 2K per una nitidezza superiore e il Game HDR per un contrasto migliorato nei giochi supportati. Anche la fruizione di contenuti video su piattaforme come YouTube e Netflix beneficia della tecnologia Dual-core Visuals, che ottimizza risoluzione, frame rate e qualità HDR.

"Con POCO F7 Series abbiamo reso la tecnologia all'avanguardia più accessibile che mai", ha affermato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global, durante l'evento di lancio. "Per la prima volta, introduciamo anche un modello Ultra che porta la potenza e le prestazioni a un nuovo livello per POCO. Combinando le caratteristiche di punta con prezzi eccezionali, il lancio di POCO F7 Ultra e POCO F7 Pro segna un significativo passo avanti e riflette il nostro impegno a rinnovare costantemente l'esperienza degli utenti, permettendo loro di ottimizzare il lavoro, il gioco e la creatività".

Il POCO F7 Pro non è da meno, equipaggiato con il potente chipset Snapdragon 8 Gen 3, garantendo un equilibrio ottimale tra velocità ed efficienza energetica Entrambi i modelli eseguono il sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 e integrano funzionalità AI potenziate da Google Gemini. L'esperienza di gioco è ulteriormente affinata dalla WildBoost Optimization 4.0, che coordina i chipset per garantire frame rate stabili e risposta al tocco migliorata, permettendo sessioni prolungate anche su titoli esigenti come Genshin Impact a risoluzioni e frame rate elevati.

Per gestire tale potenza, la Serie F7 introduce la tecnologia LiquidCool 4.0 con un sistema IceLoop 3D a doppio canale e un'ampia camera di vapore da 5400mm², capace di ridurre la temperatura del SoC fino a 3°C, assicurando prestazioni sostenute nel tempo.

Consapevole dell'uso intensivo degli smartphone moderni, POCO ha dotato i suoi nuovi flagship di batterie capienti e ricarica ultra-rapida. Il POCO F7 Ultra monta una batteria da 5.300mAh con supporto HyperCharge cablato a 120W (100% in 34 minuti) e HyperCharge wireless a 50W. Il POCO F7 Pro integra una batteria ancora più grande, da 6.000mAh, con HyperCharge cablato da 90W. Entrambi beneficiano dei chipset dedicati POCO Surge P3 (ricarica) e POCO Surge G1 (batteria) per ottimizzare efficienza, velocità e longevità della batteria, che promette di mantenere oltre l'80% della capacità originale dopo 1.600 cicli di ricarica.

Il POCO F7 Ultra vanta il sistema di imaging più avanzato mai visto su un dispositivo POCO. La configurazione a triplo obiettivo include una fotocamera principale da 50MP con sensore Light Fusion 800, un teleobiettivo con capacità macro da 10cm, zoom ottico 2,5x e zoom 5x in-sensor, e una fotocamera ultra-grandangolare da 32MP con campo visivo di 120°.

Il tutto è potenziato dalla piattaforma di fotografia computazionale AI LM di POCO, denominata POCO AISP. Questa integra CPU, GPU, NPU e ISP tramite Xiaomi HyperOS per elaborare le immagini in tempo reale, abilitando funzioni come 20x UltraZoom Beta e UltraSnap per raffiche fino a 150 fotogrammi

Anche il POCO F7 Pro offre un comparto solido con la fotocamera principale da 50MP (sensore Light Fusion 800) e un ultra-grandangolare da 8MP, supportati dalla piattaforma POCO AISP. Entrambi i modelli includono funzionalità creative AI e scatti dinamici.

La Serie F7 punta a un'esperienza visiva eccezionale con display dalle cornici ultrasottili. Offrono una luminosità di picco di 3200 nit (1800 nit HBM) per una visibilità ottimale anche sotto il sole. Grande attenzione è stata posta alla cura degli occhi: la tecnologia di polarizzazione circolare simula la luce naturale, mentre l'attenuazione PWM ad alta frequenza a 3840Hz e la regolazione della luminosità a 16.000 livelli riducono lo sfarfallio. Le certificazioni TÜV Rheinland (Low Blue Light, Flicker Free, Circadian Friendly) attestano l'impegno per il comfort visivo. Debutta inoltre un sensore di impronte digitali a ultrasuoni sotto il display per uno sblocco più rapido e sicuro.

Entrambi i modelli presentano una cover posteriore in vetro con una lavorazione lucido-opaca a contrasto. L'F7 Ultra si distingue per il vetro quad-curvo per una migliore ergonomia. Il design raffinato include una cornice in metallo opaco e un anello decorativo in alluminio aerospaziale attorno al modulo fotografico. La resistenza è garantita dalla certificazione IP68 contro polvere e acqua. L'F7 Ultra introduce il POCO Shield Glass per la massima protezione del display, mentre l'F7 Pro adotta il Corning Gorilla Glass 7i.

Il chipset dedicato Surge T1S migliora la connettività cellulare (fino a +37%) e Wi-Fi/Bluetooth (fino a +16%). L'esperienza multimediale è completata da altoparlanti stereo e dalla funzione AI Super Cinema che ottimizza audio e video.

Disponibilità e prezzi in Italia

La nuova POCO F7 Series è disponibile all'acquisto da oggi, 27 marzo 2025, su mi.com e Amazon.

POCO F7 Ultra:

Colori: Yellow, Black

16GB+512GB: Prezzo standard €799,90. Offerta Early Bird (fino al 10 aprile): €749,90

12GB+256GB: Prezzo standard €749,90. Offerta Early Bird (fino al 10 aprile): €699,90

POCO F7 Pro:

Colori: Black, Silver, Blue

12GB+512GB: Prezzo standard €649,90. Offerta Early Bird (fino al 10 aprile): €549,90

12GB+256GB: Prezzo standard €599,90. Offerta Early Bird (fino al 10 aprile): €499,90

Oltre alle offerte Early Bird, POCO ha annunciato promozioni aggiuntive su mi.com e Amazon, con sconti che possono arrivare fino a €410. Si consiglia di verificare sui canali di vendita per i dettagli specifici e la disponibilità delle varianti.