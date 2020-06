Poco M2 Pro sarà il più economico dell’azienda

Poco M2 Pro. Dovrebbe essere questo il prossimo smartphone della ex controllata di Xiaomi, ora diventata indipendente. Arriverà prestissimo e vanterà un prezzo aggressivo.

Nessun leak ma una dichiarazione del direttore generale di POCO, la quale ha individuato nel mese di luglio il periodo giusto per un nuovo smartphone da far conoscere ai fans.

Il top di gamma POCO F2 Pro è arrivato sul mercato da pochissimo e l’azienda è già pronta a fargli compagnia con un nuovo terminale, questa volta appartenente alla fascia media. Il top di gamma 2020 eccelle su tante caratteristiche ma il tallone d’Achille pare essere la fotocamera, distante dalla qualità espressa dai modelli top concorrenti.

Tornando al nuovo smartphone che arriverà il prossimo mese, non abbiamo molte informazioni se non che il SoC utilizzato sarà lo Snapdragon 720G e il codice modello sarà M2003J6CI. Sappiamo che POCO ha intenzione di popolare le varie fasce del mercato con smartphone adatti alle stesse e questo sarà il modello medio di gamma 2020.

Il dispositivo dal quale prenderà ispirazione è il Redmi Note 9 di Xiaomi e probabilmente ne assumerà molte delle specifiche tecniche. Dobbiamo aspettarci quindi una fotocamera formata da 4 sensori e un design con un display forato contenente la fotocamera frontale? Probabilmente sì.

Batteria capiente, sensore delle impronte digitali laterale e Android 10 con interfaccia utente personalizzata da POCO, queste alcune altre specifiche che gli potrebbero essere attribuite.

Per la presentazione si è scelto luglio, probabilmente prima della metà del mese. Siamo curiosi di vedere e conoscere Poco M2 Pro, anche per il prezzo alla quale sarà collocato che, come riportato, sarà molto aggressivo rispetto alla concorrenza.