Baseus ha questa power bank che forse non conoscevi! Approfitta del coupon oggi

Baseus è una marca che da tempo si distingue nel settore degli accessori tecnologici, offrendo prodotti che uniscono design elegante e prestazioni eccellenti. Tra le sue novità più interessanti c’è la power bank Baseus Blade 2 da 65W, una soluzione ideale per chi ha bisogno di ricaricare dispositivi ad alta potenza come laptop e smartphone. Con una capacità di 12.000 mAh, questa power bank si presenta come uno strumento essenziale per chi cerca una ricarica veloce e una grande portabilità. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 27%, rendendola ancora più conveniente.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 27% durante il checkout

Power bank Baseus, chi dovrebbe acquistarla?

Questa Baseus è l'alleata perfetta per coloro che sono sempre in movimento e per chi non può permettersi di rimanere senza energia. Con il suo design ultrasottile di soli 7,3 mm - più sottile di un iPhone 15 Pro - e la potenza di ricarica rapida da 65W, soddisfa le esigenze di chi necessita di ricaricare rapidamente più dispositivi contemporaneamente senza appesantire la borsa.

La capacità di 12.000 mAh vi garantirà energia per giorni, eliminando l'ansia da batteria durante lunghi viaggi, voli o giornate lavorative intense. Particolarmente consigliata a chi possiede dispositivi ad alto consumo energetico come MacBook, iPad o console portatili come Steam Deck, questa power bank offre funzionalità smart tramite app che vi permetteranno di personalizzare l'esperienza d'uso.

Le due porte USB-C e la compatibilità con molteplici protocolli di ricarica rapida la rendono versatile per qualsiasi dispositivo. È la soluzione ideale per chi desidera un'unica fonte di energia affidabile, certificata e sicura, capace di gestire l'intero ecosistema di dispositivi elettronici quotidiani.

