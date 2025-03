Problemi di rete con iOS 18.4 Beta? La soluzione è più semplice del previsto

L'ultimo aggiornamento beta del sistema operativo di iPhone, iOS 18.4 Beta 2, ha portato con sé una serie di novità interessanti e miglioramenti, ma anche un problema inaspettato che ha colpito un numero significativo di utenti.

Molti possessori di iPhone, dopo aver installato l'aggiornamento, hanno riscontrato gravi problemi di connettività di rete, con numerose app che risultavano impossibili da utilizzare a causa dell'assenza di connessione a Internet. La situazione ha generato frustrazione e preoccupazione, portando gli utenti a cercare soluzioni rapide e, in alcuni casi, a temere di dover ricorrere a drastici reset di fabbrica.

Il colpevole inaspettato

Dopo ore di tentativi e ricerche, la comunità online è riuscita a individuare quella che sembra la causa principale del problema: la funzionalità "Threat Protection" (Protezione dalle Minacce) di NordVPN, una popolare applicazione per la sicurezza e la privacy online. Diversi utenti hanno segnalato che disattivando questa specifica funzione la connessione a Internet torna a funzionare correttamente, permettendo a tutte le app di operare senza problemi.

La scoperta è stata accolta con sollievo da molti, come testimoniano i commenti su Reddit. "Mi hai appena salvato, stavo per fare un ripristino di fabbrica", scrive l'utente LongDong86. "Grazie mille, anche a me ha risolto il problema, niente funzionava più", aggiunge Noahdobrinsky.

Altri, come Terry_WT, hanno sottolineato come per disattivare la funzione, che sembra riattivarsi automaticamente, si debba intervenire direttamente dall'app NordVPN.

È importante notare che non tutti gli utenti di NordVPN hanno riscontrato il problema, e che alcune app sembravano continuare a funzionare regolarmente anche con la Threat Protection attiva. Tuttavia, la correlazione tra la funzionalità di NordVPN e i problemi di connettività è stata confermata da un numero sufficiente di utenti da rendere questa la causa più probabile.

NordVPN e i pregi della modalità Threat Protection

NordVPN è uno dei servizi VPN (Virtual Private Network) più conosciuti e utilizzati al mondo. Una VPN crea una connessione sicura e crittografata tra il dispositivo dell'utente e Internet, proteggendo la privacy e la sicurezza online. La modalità Threat Protection di NordVPN è una funzionalità aggiuntiva che offre un livello di protezione extra.

Blocca automaticamente siti web dannosi, pubblicità invasive e tracker, migliorando l'esperienza di navigazione e riducendo il rischio di infezioni da malware. Threat Protection funziona anche quando non si è connessi alla VPN, offrendo una protezione costante. In sostanza, agisce come un filtro avanzato che analizza il traffico Internet e blocca i contenuti potenzialmente pericolosi prima che raggiungano il dispositivo dell'utente.

iOS 18.4 Beta 2: non solo problemi

Nonostante il problema di connettività, iOS 18.4 Beta 2 introduce anche diverse novità interessanti e miglioramenti al sistema operativo di Apple. Tra queste:

Intelligenza Visiva (Visual Intelligence): Questa funzione permette di utilizzare la fotocamera dell'iPhone per analizzare l'ambiente circostante e ottenere informazioni in tempo reale su testi, oggetti, monumenti e luoghi. La beta la rende disponibile su iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e iPhone 16e. Sui modelli 15 Pro, la funzione può essere attivata tramite il pulsante Azione, mentre su iPhone 16e è accessibile dal Centro di Controllo. L'intelligenza visiva supporta anche il riconoscimento testuale avanzato, consentendo la traduzione istantanea di testi presenti su insegne, documenti o cartelli.

Supporto all'Italiano per Apple Intelligence: Apple Intelligence, introdotta con la precedente beta, ha aggiunto il supporto per diverse lingue, tra cui l'italiano, il francese, il tedesco, lo spagnolo e il giapponese. Questa espansione linguistica consente un'integrazione più ampia delle funzionalità di intelligenza artificiale, migliorando la generazione di testi, il riconoscimento di contenuti e l'interazione con Siri.

Nuove Emoji: L'aggiornamento introduce una serie di nuove emoji, tra cui una faccina esausta con le borse sotto gli occhi, un'impronta digitale, un'arpa, una pala, un albero senza foglie, una radice vegetale e una macchia di colore.

Miglioramenti Vari:

Nuove opzioni per l'app Comandi rapidi.

Nuove voci per il Centro di Controllo, come "Parla con Siri" o "Intelligenza Visiva".

Possibilità di stabilire quali app sono incluse in "Notifiche prioritarie", un sistema basato sull'intelligenza artificiale per evidenziare le notifiche più importanti.

Miglioramenti al supporto per i veicoli elettrici in Mappe di Apple.

Un'app dedicata per Apple Vision Pro, simile all'app Watch esistente.

Possibilità di mettere in pausa il download di un'app dall'elenco degli aggiornamenti dell'App Store.

Opzione per eliminare o recuperare tutte le foto con un solo tocco nella sezione "Eliminati di recente" dell'app Foto.

Un nuovo menu nell'app Wallet con sezioni dedicate a Ordini, Impostazioni, Abbonamenti e Pagamenti.

È importante sottolineare che si tratta di una versione beta, quindi soggetta a bug e problemi di stabilità. Apple è probabilmente già al lavoro per risolvere il conflitto con NordVPN e rilasciare una versione stabile di iOS 18.4 che includa tutte le nuove funzionalità senza compromettere la connettività.

Nel frattempo, gli utenti che riscontrano problemi di connessione dopo l'aggiornamento possono provare a disattivare la funzione "Threat Protection" di NordVPN come soluzione temporanea. Si consiglia comunque di rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali di Apple e NordVPN per eventuali aggiornamenti e soluzioni definitive.