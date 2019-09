Puma Sport a IFA 219, ecco lo smartwatch per gli sportivi

Puma Sport è il primo smartwatch dell'azienda tedesca presentato in occasione di IFA 2019. Arriverà sul mercato a novembre.

Puma Sport è il primo smartwatch della celebre azienda tedesca. Realizzato in collaborazione con Fossil Group, è basato sul sistema operativo WearOS di Google. A bordo troviamo la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 3100, il che già suggerisce la vocazione particolarmente sportiva di questo dispositivo. Compatibile sia con Android che con iOS, l’azienda parla di un’autonomia di oltre 24 ore utilizzando appieno tutte le funzionalità.

Puma sport è ovviamente in grado di tracciare l’attività sportiva. C’è infatti il sensore per la rilevazione del battito cardiaco, il contapassi e conta calorie, il giroscopio, la resistenza all’acqua fino a 30 metri di profondità (per cui la possibilità di tracciare anche il nuoto). In più esteticamente si presenta come un classico orologio sportivo, con display rotondo e cinturini in silicone. Pesa appena 28 grammi e la cassa ha un diametro di 44 mm.

Lo schermo ha una diagonale da 1,19 pollici ed è realizzato con tecnologia AMOLED. Ci sono 4 Gigabyte di memoria interna e 512 Megabyte di RAM. Non manca il chip NFC per i pagamenti in mobilità. Ancora non ci sono notizie circa i prezzi per il mercato europeo, mentre la commercializzazione è prevista per novembre.