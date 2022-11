Tra le altre novità presentate durante il Summit 2022 di Snapdragon ci sono anche loro, Qualcomm S5 ed S3 Gen 2, le nuove sound platform ottimizzate per lavorare con Snapdragon 8 Gen 2 che aggiungono nuove funzionalità per migliorare ancor di più l’esperienza di ascolto.

Le nuove funzionalità includono l’audio spaziale con il tracciamento dinamico dei movimenti, lo streaming musicale lossless migliorato e una latenza ridotta a 48ms tra smartphone e auricolari.

Le due piattaforme supportano anche la tecnologia Qualcomm Adaptive Active Noise Cancellation di terza generazione, che consente di regolare automaticamente il livello di cancellazione del rumore in base al fitting in-ear e alle condizioni ambientali esterne.

Anche la modalità trasparenza può essere adattiva, con il rilevamento automatico del parlato che avvia transizioni fluide tra la modalità cancellazione e il leak-through del suono effettivo.

“Le piattaforme Qualcomm S5 e S3 di nuova generazione sono state progettate per offrire le ricche funzionalità che i consumatori desiderano di più, offrendo allo stesso tempo prestazioni a bassissimo consumo energetico”, ha dichiarato James Chapman, vice president and general manager, Voice, Music & Wearables di Qualcomm Technologies International, Ltd. “Siamo stati i primi a offrire audio Lossless tramite Bluetooth e da allora abbiamo continuato a innovare. Sappiamo dalla nostra ricerca State of Sound del 2022 che più della metà dei consumatori cercherà il supporto per l’audio spaziale sul loro prossimo set di auricolari wireless. Sono entusiasta di annunciare che stiamo portando queste tecnologie sulle nostre piattaforme più recenti”.

Prosegue Chapman: “Il nostro sondaggio State of Sound di quest’anno ha anche evidenziato il crescente interesse dei consumatori per l’audio Bluetooth LE, con oltre un terzo degli intervistati interessati a nuove esperienze utente come l’audio di trasmissione Auracast. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Bluetooth SIG per garantire che queste nuove piattaforme siano pienamente qualificate per supportare questo caso d’uso”.

Le sound platform Qualcomm S5 ed S3 Gen 2 sono attese sul mercato per la seconda metà del 2023.