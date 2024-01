Qualcomm sfida l'Apple Vision Pro con Snapdragon XR2+ Gen 2

Qualcomm ha presentato la sua ultima innovazione nel campo della realtà virtuale e mista, la piattaforma Snapdragon XR2+ Gen 2.

Si tratta di un'architettura a singolo chip che offre una potente computazione spaziale a 4.3K a una velocità di 90 fotogrammi al secondo. Questo supera il predecessore Snapdragon XR2 Gen 2, noto per alimentare il visore di realtà mista Quest 3 di Meta, poiché il nuovo chipset può raggiungere una risoluzione di 4.3K per occhio.

L'obiettivo di questa nuova iterazione è quello di presentare dettagli visivi avanzati, rendendo l'esperienza simile a quella offerta dall'Apple Vision Pro. La piattaforma Snapdragon XR2+ Gen 2 espande ulteriormente le funzionalità del suo predecessore, introducendo un nuovo ambito di Realtà Mista (MR) e Realtà Virtuale (VR). Con un aumento del 15% nella frequenza della GPU e del 20% nella frequenza della CPU, la piattaforma offre esperienze sensoriali avanzate agli utenti.

Inoltre, la piattaforma è dotata del supporto per l'ultima versione dello standard Wi-Fi, il Wi-Fi 7. Caratteristiche come il rendering mirato sono state implementate strategicamente per risparmiare energia e ottimizzare le prestazioni, concentrando i dettagli nelle aree in cui sono più necessari, ovvero dove ricadono gli occhi dell'utente.

Un aspetto chiave di questa piattaforma è la sua capacità di gestire 12 o più telecamere contemporaneamente grazie all'intelligenza artificiale integrata. Ciò consente ai dispositivi alimentati dalla piattaforma Snapdragon XR2+ Gen 2 di tracciare gli utenti, catturando ogni movimento e dettaglio del mondo circostante.

Qualcomm sostiene che questa combinazione di mondo reale e spazi digitali cambierà radicalmente il modo in cui ci muoviamo, offrendo esperienze immersive che sfidano la distinzione tra realtà e virtualità.

Da un punto di vista tecnico, l'Apple Vision Pro offre una risoluzione di 11.5 milioni di pixel per occhio, mentre il chipset Snapdragon XR2+ Gen 2 può supportare una risoluzione totale di 34 milioni di pixel a 90 fotogrammi al secondo.

Questo posiziona il chip come una valida alternativa per dispositivi simili all'Apple Vision Pro, con una potenziale frequenza di aggiornamento di 120 Hz o superiore.

Inoltre, sono emerse informazioni su una possibile collaborazione tra Qualcomm, Samsung e Google nel campo della realtà virtuale. Il chipset Snapdragon XR2+ Gen 2 sembra essere un componente significativo in un progetto correlato alla VR. Samsung, entusiasta della collaborazione, punta a creare un'esperienza di Realtà Virtuale di prima classe per gli utenti Galaxy.

Mentre i dettagli sulla partnership rimangono limitati, i rumors indicano problemi interni nel team AR di Google e ritardi hardware da parte di Samsung. Nel frattempo, si suggerisce che l'Apple Vision Pro potrebbe essere lanciato a breve.

Ulteriori dettagli su queste dinamiche potrebbero emergere durante l'evento Unpacked di Samsung, offrendo una panoramica più chiara degli sviluppi nella tecnologia VR e AR.