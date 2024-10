Quale Paese europeo ama di più gli iPhone? L'Italia non è nemmeno nella top 10

In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia, l'iPhone (trovate l'ultimo modello su Amazon) si distingue come uno degli smartphone più ambiti, apprezzato per le sue funzionalità all'avanguardia e il design elegante. Ma quali sono le nazioni europee più "ossessionate" da questo dispositivo?

Per rispondere a questa domanda, gli esperti di Setapp hanno condotto un'analisi approfondita, prendendo in considerazione le ricerche su Google e i post su Reddit relativi all'iPhone. I risultati hanno riservato alcune sorprese.

Lo studio ha analizzato le ricerche su Google e i post sui subreddit relativi all'iPhone in ciascun Paese, rapportandole al numero di abitanti. Sulla base di questi dati, è stata creata una classifica in cui un punteggio di 100 rappresenta il massimo livello di "ossessione" per l'iPhone.

Con un sorprendente numero di ricerche su Google (9.953 ogni 100.000 abitanti) e 422 ricerche su Reddit per 100.000 membri, Cipro si è guadagnata il primo posto nella classifica dei Paesi europei più ossessionati dall'iPhone.

Al secondo posto si posiziona il Lussemburgo, con 11.201 ricerche su Google e 386 su Reddit ogni 100.000 abitanti. Nonostante le sue dimensioni ridotte, il Lussemburgo dimostra un notevole interesse per l'iPhone. Il Montenegro si aggiudica il terzo posto, con 11.580 ricerche su Google e 379 su Reddit ogni 100.000 abitanti. Malta, pur essendo un piccolo Paese, si piazza al quarto posto, a dimostrazione del grande interesse dei suoi abitanti per l'iPhone.

Seguono Polonia, Repubblica Ceca, Grecia, Armenia, Slovenia e Turchia, completando la top 10.

Un dato interessante è che l'Italia non compare nella top 10 dei Paesi europei più ossessionati dall'iPhone. Questo risultato potrebbe sorprendere alcuni, ma evidenzia come l'interesse per l'iPhone non sia omogeneo in tutto il continente.

Questo risultato potrebbe essere influenzato da diversi fattori, tra cui il prezzo dell'iPhone, la disponibilità di alternative Android e le preferenze dei consumatori in ciascun Paese.

Vi lasciamo di seguito alla classifica completa: