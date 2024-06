Questa funzione di iOS 18 ti mostra l'ora anche quando iPhone è scarico

Apple ha introdotto molte nuove funzionalità con iOS 18, tra cui una che consente agli utenti di iPhone di vedere l'ora anche quando la batteria del dispositivo è scarica. Questa novità è stata scoperta da un utente di Reddit e si è rivelata subito molto interessante, soprattutto per coloro che non indossano un orologio ma si affidano esclusivamente al loro iPhone per conoscere l'ora.

La funzione permette di visualizzare l'orario corrente sulla barra di stato dell'iPhone, anche con la batteria completamente esaurita. Ciò differisce dalla funzione dello schermo always-on, introdotta con iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, in quanto la novità di iOS 18 permette di mantenere l'orario visibile anche quando il telefono è in modalità Risparmio energetico. In questa situazione, invece, il display always-on si disattiva automaticamente.

Questa funzione sarà invece una novità introdotta con iOS 18, come dimostrato da una foto condivisa dall'utente Reddit ant_t99, che mostra lo schermo di un iPhone con la batteria completamente scarica e l'orario visibile nella parte superiore sinistra dello schermo.

La versione beta per sviluppatori di iOS 18 è stata rilasciata successivamente al keynote della WWDC di lunedì, mentre la prima beta pubblica sarà disponibile a luglio. Con l'arrivo di settembre, verrà lanciata la versione finale stabile di iOS 18, probabilmente in concomitanza con la presentazione della nuova serie iPhone 16.