Questo nuovo abbonamento Google costa 275€ al mese, ecco cosa include

L'intelligenza artificiale di Google fa un salto di qualità, ma con un prezzo che lascia senza fiato. Il colosso di Mountain View ha lanciato un nuovo abbonamento premium che promette di rivoluzionare l'esperienza con i suoi modelli AI più sofisticati. AI Ultra, questo il nome del servizio, rappresenta l'offerta più esclusiva dell'azienda nel campo dell'intelligenza artificiale, con un costo mensile di 274,99 euro. Una cifra considerevole che solleva interrogativi sul futuro della democratizzazione delle tecnologie avanzate, mentre delinea un chiaro posizionamento commerciale per gli utenti premium.

Il nuovo piano di abbonamento consente di accedere a Gemini 2.5 Pro nella sua modalità di ragionamento avanzato denominata "Deep Think". Questa funzionalità è stata specificamente progettata per gestire calcoli matematici e attività di programmazione particolarmente complessi, portando le capacità di problem-solving dell'intelligenza artificiale a livelli mai visti prima per gli utenti consumer.

Gli abbonati a "AI Ultra" potranno anche sperimentare l'integrazione di Gemini direttamente nel browser Chrome, uno strumento che promette di rivoluzionare la navigazione web permettendo di completare operazioni e sintetizzare informazioni in tempo reale, senza necessità di passaggi intermedi o applicazioni separate. Questa funzionalità rappresenta un'evoluzione significativa nel modo in cui l'AI viene incorporata nelle attività quotidiane online.

Tra i privilegi esclusivi figura anche l'accesso anticipato a "Project Mariner", un prototipo sperimentale capace di gestire contemporaneamente fino a dieci attività diverse. Dall'effettuare ricerche di informazioni al completare prenotazioni, fino all'acquisto di prodotti, questa tecnologia automatizza processi complessi che normalmente richiederebbero numerosi passaggi manuali. L'IA agentica di Google è quindi a portata di click, se avete il budget richiesto.

Il pacchetto comprende anche strumenti AI già disponibili come NotebookLM e Whisk, oltre al recente generatore di video Flow. Come ulteriore incentivo, gli abbonati riceveranno una sottoscrizione individuale a YouTube Premium e un generoso spazio di archiviazione di 30TB distribuibile tra Google Foto, Drive e Gmail. L'offerta è inizialmente disponibile solo negli Stati Uniti, con un'espansione internazionale prevista nei prossimi mesi ma molto vicina, siccome sulla pagina ufficiale il prezzo è già indicato in euro.

Non è solo la fascia ultra-premium a beneficiare di novità. Anche il piano AI Pro, dal costo più accessibile di 21,99 euro mensili, ha ricevuto un aggiornamento significativo. Gli abbonati a questo livello potranno ora utilizzare Flow e Gemini in Chrome senza costi aggiuntivi, rappresentando un notevole incremento di valore per chi è già nel programma. Anche in questo caso, il rollout inizierà dagli Stati Uniti per poi espandersi ad altri mercati.

La strategia di Google appare chiara: creare un ecosistema di intelligenza artificiale a più livelli, differenziando nettamente l'esperienza tra utenti gratuiti e utenti premium. Con questa mossa, l'azienda sembra voler monetizzare in modo più diretto i suoi enormi investimenti nel settore AI, posizionandosi in un segmento di mercato ad alto valore aggiunto.