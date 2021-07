realme, 5G su tutti gli smartphone sopra i 170 euro

La connettività di nuova generazione dev’essere per tutti! Questo è ciò che molto probabilmente pensa realme, la quale ha appena annunciato che tutti gli smartphone al disopra della soglia di circa 170 euro saranno da oggi in poi dotati del 5G.

A svelare questa novità nei piani commerciali realme ci ha pensato su Twitter il CEO India e Europa dell’azienda, Madhav Sheth, il quale ha confermato l’impegno del brand nel portare il 5G nelle mani di più utenti possibile.

Non solo top di gamma però, realme ha parlato esplicitamente dei prodotti che al cambio attuale saranno proposti al prezzo di vendita di 170 euro o superiore. I futuri realme Narzo e gli esponenti della famiglia realme GT sono già disponibili in versioni dotate di antenne e modem di ultima generazione come anche molti prodotti della serie Number, ad esempio realme 8 5G.

La novità sta nel fatto che, a quanto pare, ora l’azienda vuole dire addio alle varianti 4G dei nuovi smartphone, concentrandosi esclusivamente sulle reti in rapida diffusione in tutto il mondo. È molto probabile, dunque, che i futuri realme 9 e realme 9 Pro vengano annunciati solamente in versione 5G e con chipset che quindi supportano tale tecnologia.

I promise #realmeFans that going forward all the new realme products above 15K will be 5G only!

👉Flagbearer of realme’s 5G plans, #realmeGT will launch in this quarter with multiple GT products

👉We will also expand narzo series since it is truly the #DemocratizerOf5G pic.twitter.com/k5BNXkP5jY — Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) July 7, 2021

In Italia la situazione delle reti 5G è ancora lontana dall’essere perfetta, come svelato da un’indagine di OpenSignal, ma ci sono ampie possibilità di miglioramento e i lavori sembrano procedere in tutte le parti del Bel Paese.

Molti di voi ancora non hanno tra le mani un prodotto in grado di connettersi al 5G, come svelato dal nostro sondaggio, e questa nuova politica realme potrebbe permette ad un numero maggiore di utenti di fare un passo verso la connettività di nuova generazione ad un prezzo più accessibile.