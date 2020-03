Realme 6 e 6 Pro saranno svelati il 31 marzo in Europa

Realme 6 e 6 Pro saranno presentati domani 31 marzo nel mercato europeo, circa una settimana in ritardo rispetto all’originale data. La società effettuerà l’annuncio attraverso un evento disponibile in streaming. I due dispositivi sono già stati lanciati in India e hanno riscosso un ottimo successo.

Gli smartphone Realme hanno ottenuto diverse migliorie, tra cui i video 120 fps slow-motion (6) e il supporto HD per Netflix (6 Pro). Realme 6 presenta le seguenti specifiche tecniche:

Corpo: 162,1 x 74,8 x 8,9 mm e un peso di 191 g;

SoC Mediatek Helio G90T e GPU Mali-G76 MC4;

e GPU Mali-G76 MC4; Uno schermo IPS LCD da 6.5 pollici, risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 px) e refresh rate a 90Hz;

IPS LCD da 6.5 pollici, risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 px) e refresh rate a 90Hz; Una camera posteriore con sensori da 64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP;

con sensori da 64 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP; Una camera frontale da 16 MP;

RAM: 4/6/8 GB;

Memoria interna: 64/128 GB (espandibile tramite micro SD);

(espandibile tramite micro SD); Batteria da 4.300 mAh compatibile con la ricarica rapida a 30 W (VOOC Flash Charge 4.0);

compatibile con la ricarica rapida a 30 W (VOOC Flash Charge 4.0); Android 10.

La versione 6 Pro presenta invece delle piccole differenze. Eccole:

Corpo: 163,8 x 75.8 x 8.9 mm e un peso di 202 g;

SoC Qualcomm Snapdragon 720G e Adreno 618;

e Adreno 618; Un display IPS LCD da 6.6 pollici, risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 px) e refresh rate a 90Hz;

IPS LCD da 6.6 pollici, risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 px) e refresh rate a 90Hz; Una camera posteriore con sensori da 64 MP, 8 MP, 12 MP e 2 MP;

Una camera frontale da 16MP;

RAM: 6/8 GB;

Memoria interna: 64/128 GB (espandibile tramite micro SD);

(espandibile tramite micro SD); Batteria da 4.300 mAh compatibile con la ricarica rapida a 30 W (VOOC Flash Charge 4.0);

compatibile con la ricarica rapida a 30 W (VOOC Flash Charge 4.0); Android 10.

Domani, quindi, scopriremo eventuali variazioni delle schede tecniche e i prezzi ufficiali per il mercato europeo.