Realme si prepara a lanciare due nuovi smartphone. RMX2040 (6i) e RMX2063 (ancora senza nome). Sul web sono iniziate a circolare le prime specifiche tecniche di questi nuovi smartphone.

Sono passati solo pochi giorni dal lancio di Realme X50 Pro 5G, 6 e 6 Pro, tre prodotti che riusciranno certamente a ritagliarsi uno spazio nel mercato mobile. Il brand si prepara, come possiamo dedurre dalle nuove schede Geekbench, a presentare due nuovi smartphone.

Il primo, Realme 6i, sembrerebbe essere una versione meno potente dei precedenti prodotti citati. Sotto il cofano troveremo il chipset MediaTek Helio G70, accompagnato da 4 GB di RAM. Il sistema operativo scelto sarà Android 10. Su FCC era anche anticipato il display con un notch a goccia, 4 sensori fotografici posteriori (il principale da 48 MP) e una batteria da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida fino a 18W. Il dispositivo, su Geekbench, ha ottenuto i seguenti punteggi: 345 punti in single-core e 1.293 in multi-core.

RMX2063, sempre in un elenco Geekbench, si presenta con un device senz’altro più interessante: processore Qualcomm (con frequenza 1,8 Ghz), scheda madre “atoll”, 8 GB di RAM e Android 10. Lo smartphone ha totalizzato 570 punti in single-core e 1.683 in multi-core.

Ulteriori indizi dovrebbero arrivare durante le prossime settimane. Il produttore ha già riscosso un discreto successo anche nel mercato italiano grazie a Realme 5 Pro (disponibile su Amazon) e Realme X2 (disponibile su Amazon).