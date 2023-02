realme ha presentato la ricarica per smartphone più veloce mai vista fino ad oggi: 240W. L’annuncio del nuovo sistema di ricarica arriva in contemporanea con la presentazione di realme GT Neo5, il nuovo flagship della casa cinese.

Questo nuovo smartphone sarà infatti il primo a supportare un sistema di ricarica a 240W. Senza girarci intorno: quello che vedremo arrivare sul mercato globale entro poco tempo sarà a tutti gli effetti il sistema di ricarica veloce più rapido del mondo per lo standard USB Tipo-C, arrivando a staccare nettamente le proposte più potenti dei concorrenti.

realme GT Neo5 non sarà l’unico modello con questa nuova tecnologia: Francis Wong, CEO di realme Europe, ha anche confermato che la ricarica rapida da 240W arriverà presto sul mercato globale, con il prossimo flagship di realme, realme GT 3. realme non nasconde l’enorme passo in avanti fatto dalle tecnologie di ricarica per device mobili: in soli otto anni la velocità di ricarica è infatti migliorata di dieci volte. In “soldoni” vorrà dire che con soli 10 secondi di ricarica sarà possibile avere abbastanza energia per poter effettuare due ore di telefonate senza alcuna interruzione.

A supportare questo nuovo sistema di ricarica troveremo, in realme GT Neo5, una batteria ad elettrodi ultrasottili da 4600mAh. Il tutto con una certificazione TÜV Rheinland a garantire sulla longevità della batteria. Questa infatti sarà in grado di continuare ad offrire oltre l’80% di capacità della batteria dopo 1600 cicli di ricarica, il doppio dello standard di mercato. La certificazione prevede anche oltre 60 livelli di protezione per garantire un sistema di ricarica completamente sicuro.

Al momento in cui scriviamo non è ancora noto se realme GT Neo5 arriverà in Italia. Tuttavia se dovessimo sbilanciarci riterremmo molto probabile che il nuovo flagship cinese possa essere presentato nel corso della prossima edizione Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà dal 27 febbraio al 2 marzo 2023. Se così fosse vorrebbe dire che solo poco più di un paio di settimane ci separano dal nuovo “golden standard” della ricarica ultrarapida.