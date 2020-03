Realme Narzo 10 e Narzo 10A sono due nuovi dispositivi pensati appositamente per i consumatori appartenenti alla cosiddetta “Generazione Z”. Le prime voci riguardo a questi prodotti sono arrivate poche ore fa, quando il brand ha pubblicato un video pieno di colori, con uno stile giovanile e arricchito da alcuni ballerini.

Il filmato non faceva però capire quale effettivamente fosse il prodotto. In molti hanno quindi pensato che potesse trattarsi di uno smartwatch. Poco dopo, Realme ha però deciso di diffondere alcuni poster che meglio definivano i dispositivi. Si tratterà di una serie di smartphone.

Lo stile scelto ci fa capire che Narzo 10 e Narzo 10A saranno due prodotti pensati per i giovani, come dimostrato anche dal sottotitolo di uno dei poster (“Feel the Power”) e dai finti adesivi che affiancano il nome dei modelli.

Get ready to #FeelThePower as we unleash the bold and the unique with #realmeNarzo10 and #realmeNarzo10A!

Launching at 12:30 PM, 26th March on our official channels.

Know more: https://t.co/fMrX6tt9CJ pic.twitter.com/0W2pZQoZAP — realme (@realmemobiles) March 20, 2020

Per il momento, non abbiamo molti dettagli riguardo a questi due dispositivi. Sembrerebbe che possa essere presente una batteria da 5.000 mAh con Quick Charge, un display da 6,5 pollici (rapporto schermo/scocca dell’89,8%), 4 sensori fotografici nel modello apparentemente più costoso e 3 sensori nel secondo.

La presentazione è fissata per il prossimo 26 marzo in India. Non sappiamo se saranno commercializzati successivamente anche in altri paesi, tra cui l’Italia. Essendo prodotti pensati per i giovani, ci aspettiamo che Realme decida di creare una scheda tecnica molto allettante, come ha già fatto con Realme 5 Pro (disponibile su Amazon), XT (disponibile su Amazon) e X50 Pro.