Realme X2 e Realme X2 Pro si aggiornano ad Android 10

Realme X2 e Realme X2 Pro stanno ricevendo in queste ore l’aggiornamento ad Android 10. L’ultima versione del sistema del robottino verde porta con sé la nuova interfaccia proprietaria Realme UI, che di fatto è molto simile alla Color OS di OPPO su cui gli smartphone del brand cinese si sono affidati fino a questo momento.

Il rilascio è già partito e – come sempre – avverrà in maniera graduale. La società infatti ha specificato che “l’aggiornamento è stato distribuito casualmente a un numero limitato di utenti e verrà implementato in modo più ampio in pochi giorni dopo esserci accertati che non vi siano bug critici. Se non vengono rilevati bug critici, l’implementazione completa verrà completata nei prossimi giorni”.

Realme X2

Le versioni software sono RMX1992AEX_11.C.05 e RMX1931EX_11.C.23 rispettivamente per Realme X2 e Realme X2 Pro. Le novità introdotte sono tantissime e vengono riportate sul blog ufficiale della casa asiatica consultabile a questo link. Insomma, sul fronte aggiornamenti, Realme sta proseguendo bene per la sua strada. L’aggiornamento ad Android 10 per la serie Realme X2 infatti era previsto proprio entro la fine di marzo.

Nel frattempo, ricordiamo che i due dispositivi sono presenti nella lista comunicata ufficialmente dal brand degli smartphone che si aggiorneranno ad Android 11, i cui lavori sono sicuramente già iniziati. Se siete interessati a sapere se anche il vostro smartphone si aggiornerà alla futura versione del sistema operativo di Big-G, potete consultare la lista che abbiamo creato tramite questo link.