realme X50 Summer Cup: il torneo per gli amanti di Brawl Stars

realme in collaborazione con Mkers (team italiano eSports) ha lanciato una nuova iniziativa rivolta agli appassionati del videogioco Brawl Stars. Si chiama realme X50 Summer Cup e mette in palio il nuovo smartphone 5G del brand cinese, appena arrivato anche sul mercato italiano.

Per partecipare, è necessario iscriversi inserendo i propri dati tramite la pagina ufficiale dell’evento raggiungibile a questo link. Il torneo ha preso il via lo scorso 13 luglio e si svilupperà in quattro round di qualificazioni (13, 20, 24 e 27 luglio). La finalissima verrà trasmessa in live streaming sul canale Twitch di Ferre, dove il noto youtuber e streamer del network Mkers commenterà la sfida.

Come detto, il vincitore si aggiudicherà il nuovo realme X50 5G e un buono acquisto GameStopZing del valore di 50 euro. Lo stesso buono sconto verrà assegnato anche ai classificati dal 2° al 10° posto. Per i giocatori non esperti, c’è comunque la possibilità di vincere uno dei 3 smartphone realme X50 5G messi in palio seguendo la diretta. È necessario effettuare la registrazione qui.

Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers, ha commentato: “Siamo orgogliosi di lanciare un’iniziativa che riesca a coinvolgere e premiare tutti gli appassionati di Brawl Stars, consapevoli che proprio il mondo mobile rappresenti il futuro dei video games competitivi e non”.

Tutti i dettagli sulla realme X50 Summer Cup sono disponibili sul sito ufficiale, raggiungibile tramite questo link.