Realme X50 ufficiale in Italia: ecco lo smartphone 5G economico

Realme X50 è ufficiale. Lo smartphone 5G arriva in Italia a un prezzo decisamente concorrenziale, pronto a sfidare il Mi 10 Lite di Xiaomi. Si parte infatti da 369,90 euro per la variante con 6 Gigabyte di RAM e 128 Gigabyte di memoria interna, fino ad arrivare a 389,90 euro per la versione che prevede ben 8 Gigabyte di RAM. Prezzi che lo rendono – almeno sulla carta – un dispositivo estremamente interessante.

La differenza di prezzo rispetto al fratello maggiore – che abbiamo recensito qualche settimana fa – trova giustificazione in alcune differenze e rinunce che Realme ha dovuto fare per contenere i costi. Primo fra tutti il processore. A bordo troviamo lo Snapdragon 765G di Qualcomm che comunque dovrebbe assicurare delle ottime prestazioni. Il display è un pannello IPS LCD da 6,57 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate a 120Hz (una caratteristica non facile da incontrare in questa fascia di prezzo).

Poca originalità per quanto riguarda il design. Sul retro di Realme X50, troviamo un modulo fotografico composto da quattro sensori disposti in senso verticale. Il sensore principale da 48 Megapixel (f/1.8) è abbinato a un grandangolare (f/2.3), un sensore per le macro da 2 Megapixel (f/2.4) e un ultimo sensore per ritratti in bianco e nero da 2 Megapixel (f/2.4). Due le fotocamere frontali (16 Megapixel + 2 Megapixel) all’interno di un foro di forma ovale.

Il sensore biometrico è posto sul bordo destro all’interno del pulsante di accensione. Oltre al supporto 5G, la connettività prevede anche il supporto Dual SIM, NFC e Bluetooth 5.1. Manca il jack audio da 3,5 mm. Il tutto è alimentato da una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W. La piattaforma software è affidata ad Android 10 con Realme UI.

Insomma, i dati tecnici sembrano promettere bene. Non ci resta che vedere come si comporterà nell’uso quotidiano. Ad ogni modo, possiamo affermare che anche il 5G sta diventando più “democratico” e a renderlo tale sembrano essere proprio i marchi cinesi, che fanno del rapporto qualità/prezzo uno dei loro punti di forza.