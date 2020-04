Realme X50m 5G è ora ufficiale: si tratta del terzo dispositivo che compone l’apprezzata serie firmata dal brand cinese. La scheda tecnica di questo prodotto è molto simile a quelle che abbiamo già visto negli altri modelli, ma con qualche piccola differenza. Per il momento sono già stati lanciati:

Come deducibile dai nomi, il secondo device presenta delle specifiche tecniche più interessanti rispetto al primo. Il produttore ha ora annunciato un terzo dispositivo che ha una scheda tecnica molto simile a quella della versione presentata a gennaio.

Realme X50m 5G ha un display con una diagonale da 6,57 pollici, una risoluzione FullHD+ (2400 x 1080 pixel), un refresh rate a 120 Hz e Gorilla Glass 5. Nello schermo, contenuti in un foro, troviamo ben due sensori fotografici da, rispettivamente, 16 MP e 2 MP.

Il modulo fotografico posteriore presenta delle differenze rispetto a quello di X50 5G: quattro sensori da 48 MP, 8 MP, 2 MP e 2 MP. Sotto la scocca troviamo il SoC Snapdragon 765G, accompagnato da 6/8 GB di RAM (LPDDR4X) e 128 GB di memoria interna.

Realme X50m 5G sarà disponibile in Cina a partire dal prossimo 29 aprile. I prezzi di lancio saranno i seguenti:

1.999 Yuan (circa 262 euro ) per la variante 6/128 GB ;

) per la variante ; 2.299 Yuan (circa 301 euro) per la variante 8/128 GB.

Per il momento, non abbiamo informazioni in merito a un possibile lancio nel mercato europeo.